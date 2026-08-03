La Red Andaluza de Teatros Públicos ofrecerá en agosto siete espectáculos en la provincia de Córdoba

La Red Andaluza de Teatros Públicos, en colaboración con los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Cabra, Hinojosa del Duque y Almedinilla, programa dos conciertos, tres espectáculos de danza y dos de circo para el mes de agosto. La iniciativa forma parte de la programación impulsada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuyos principales objetivos son fomentar la creación de nuevos públicos para las artes escénicas y fortalecer el tejido profesional del sector cultural andaluz.

Así, la actividad cultural comenzará en Villanueva de Córdoba, donde el Teatro Municipal acogerá dos de las propuestas previstas para este mes. La primera cita será el 4 de agosto, a las 21:00 horas, con el concierto Paraíso Gata, de Gata Brass Band. Posteriormente, el 8 de agosto, a las 22 horas, la coreógrafa y bailarina Laura Morales presentará Un dúo, una pieza de danza contemporánea que profundiza en las relaciones humanas a través del movimiento.

Programación prevista

El Auditorio del Parque Aurelio Teno de Pozoblanco recibirá el 11 de agosto, a las 21.30 horas, a la compañía Da.Te Danza, que pondrá en escena ¿Cuál es mi nombre...?, mientras que la compañía Fernando Hurtado representará Alguien vendrá a buscarnos el 13 de agosto, a las 22 horas, en el Salón Paseo Alcántara Romero de Cabra. La oferta musical continuará el 18 de agosto en la Plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque, donde el pianista y compositor Diego Valdivia ofrecerá, a partir de las 22 horas, el concierto Aromas del Sur Cuarteto.

Las propuestas circenses cerrarán la programación del mes. Así, la compañía mallorquina Curolles presentará Tot Bé el 20 de agosto, a las 22 horas, en las pistas polideportivas del Colegio Público Rural Tiñosa de Almedinilla. Finalmente, el exterior del Auditorio Municipal de Hinojosa del Duque acogerá el 26 de agosto la representación de La Coquette, de Kanbahiota Troup.

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Esta nueva programación pone de relieve la diversidad de lenguajes que impulsa la Red Andaluza de Teatros Públicos, una iniciativa que facilita el acceso de la ciudadanía a las artes escénicas, fomenta la circulación de compañías y contribuye a reforzar la programación cultural de los municipios andaluces. Con propuestas para público adulto, familiar y escolar, la Red vuelve a situar a los escenarios cordobeses como espacios de encuentro con la creación contemporánea.