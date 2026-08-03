El mejor refugio climático, lectura fresca para llenar las horas de un largo y cálido verano en Córdoba: "Siempre somos mejores si leemos"

Un héroe llamado Odiseo que enfrenta diez años de peligros, monstruos y dioses enfurecidos para regresar a su hogar, una mujer abrumada por la depresión que en el limbo entre la vida y la muerte despierta en una biblioteca donde explora vidas alternativas, una joven huérfana que descubre la historia secreta de tres adolescentes inmortalizados en una pintura o una madre que se debate sobre el nombre que debe poner a su recién nacido como esa decisión que afectará al destino de ese hijo.

Las librerías están llenas de historias fascinantes por descubrir. En pleno agosto cordobés, cuando el calor obliga a confinarse bajo el aire acondicionado y buscar refugio climático en el sofá, nada mejor que un libro como compañero de viaje que ayude a olvidar el termómetro y nos sumerja en otra realidad. Después de un largo y cálido mes de julio en el que las ventas de libros no han ido mal del todo, los libreros de Córdoba cuentan cuáles son los títulos más buscados y dan algunas pistas para llenar las horas de sopor con las mejores letras.

«La lectura es clave en un mundo que está retrocediendo a los años 30 y 40 donde hay que leer para que no te engañen y para tener sentido crítico» José Ángel Cruz

En la librería Luque, un templo de las letras en Córdoba, una de las obras más buscadas este verano es La Odisea, que a raíz de la película se está versionando en muchos formatos diferentes adaptados a distintos públicos. Según Esther Romero, la propuesta de Javier Negrete es una de las más buscadas. En narrativa contemporánea, Cambiar el agua de las flores, de Valerie Perrin, autora de Tatá, está causando furor. En ella, la vida monótona y triste de la guarda de un cementerio se verá truncada cuando un policía pide enterrar a su madre junto a un desconocido, abriendo toda una red de secretos ocultos. La fuerza y el poder de una amistad indestructible como la que narra Mis amigos, de Freddrik Backman o la historia de cuatro mujeres titulada Principio, medio y fin de Valeria Luiselli son otras dos opciones que están llenando las estanterías de Córdoba. Eso por no hablar de Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, una historia de amor tóxico y maltrato psicológico que todos los libreros consultados coinciden en señalar como una de las superventas de este año.

Esther Romero muestra algunas de las recomendaciones de la Librería Luque para el verano. / AJ González / COR

Entre los autores cordobeses, muy presentes en la oferta literaria de la librería Luque, están teniendo mucho éxito obras como Gladiadores. Los soldados de la arena del arqueólogo Desiderio Vaquerizo, que desmonta todos los mitos sobre estos luchadores, ubicándolos en el contexto histórico de la antigua Córdoba romana, e Historia de la Judería de Virginia Luque, ambos de Almuzara. En poesía, los también cordobeses Pablo García Casado, con su libro Cada uno es mucha gente, muy apetecible para el verano, y Joaquín Pérez Azaústre y su obra Defender el álamo, que aborda la experiencia de la paternidad. A los enamorados del ensayo, Esther Romero les recomienda Clásicos sin filtros de Mary Beard, que trae al presente el mundo de la antigua Grecia y Roma. Con los preparativos de la Feria del Libro en marcha, que este año regresará en el mes de octubre, Romero invita a leer «para mantener la mente abierta, evadirse de los problemas y refrescar vocabulario».

El libro recomendado por Luis, de la librería Anüba, en Historiador Díaz del Moral. / AJ González / COR

'Los nombres' y 'Theo de Golden', entre otros

En Anüba, la última incorporación al sector de las librerías de Córdoba, Luis Delgado acaba de publicar el listado de los libros más leídos en julio, una lista que encabeza Los nombres, de Florence Knapp, seguida por La península de las casas vacías, de David Uclés «pese a que es un libro que pesa mucho para meterlo en la bolsa de la playa» y La biblioteca de la medianoche, de Matt Haig. No obstante, su recomendación personal como librero y lector empedernido, es Theo de Golden, de Allen Levi, «que cuenta la historia de un misterioso hombrecillo de ochenta años que aparece en un pueblo al que revoluciona tras comprar 92 retratos de personajes locales a quienes irá obsequiándoles su cuadro uno a uno tras entrevistarse con todos ellos». El autor explora así el poder sanador de la escucha, las relaciones humanas y la belleza de los pequeños gestos.

«El Murdoku es una mezcla de cluedo y sudoku que combina acertijos de lógica y asesinatos que está siendo un boom en todo el mundo»

Aparte de esos títulos, en Anüba, que abrió en diciembre y cerrará del 3 al 11 de agosto para pintar la fachada y reponer fuerzas, lo más vendido este verano en el capítulo de entretenimiento está siendo el Murdoku, «una mezcla de cluedo y sudoku que combina acertijos de lógica y asesinatos que está siendo un boom en todo el mundo», algo que destacan también en el resto de librerías. Luis recomienda leer porque «la lectura te saca de tu vida, de la rutina» y porque está convencido de que «siempre somos mejores si leemos».

Rosa invita a descubrir los libros más vendidos en La Casa del Libro. / AJ González / COR

En La Casa del Libro, Rosa Fernández apunta como más buscados títulos como Las gratitudes de Delphine de Vigan, una novela corta y emotiva sobre la importancia de dar las gracias antes de que sea demasiado tarde. Coincide con otros libreros en propuestas como La biblioteca de la medianoche de Matt Haig, y La Odisea, y en este caso, recomienda la versión de Blackie Books «porque explica muy bien el contexto de la obra y resulta fácil de entender». También está entre los más vendidos del verano en La Casa del Libro Cambiar el agua de las flores de Valerie Perrin y La enfermera, de Martín Torres, un thriller médico y criminal que engancha desde el primer momento y cuya trama se desata cuando las Urgencias de un hospital colapsan por una serie de muertes inexplicables.

Junto a los Murdoku (Rosa recomienda leer antes el morado y después el naranja) otro de los superventas de entretenimiento estival se llama El crimen del verano, un libro interactivo de pasatiempos para adultos que funciona como cuaderno de vacaciones creado por el experto en enigmas Modesto García y el ilustrador Javi de Castro que invita a resolver más de 70 juegos descartando sospechosos y descubriendo a un asesino. La cosa promete.

La librería Re-Read se encuentra en la calle Doce de Octubre. / AJ González / COR

Refugio climático donde rebuscar en estantes con historias

Las librerías además de tiendas donde comprar libros son un refugio climático de corta duración donde los amantes de los libros se recluyen cuando tienen tiempo libre para rebuscar como quien va a un mercadillo de antiguo a la caza de algún tesoro escondido. Los aficionados a este tipo de búsquedas tienen en la librería Re-Read de Córdoba un lugar estupendo en el que bucear sin rumbo. En esta librería de segunda mano, se pueden vender libros que uno ya ha leído y comprar los que otros dejaron antes a un precio interesante que mejora en función de la cantidad. Desde 4 euros el primero a 12 por 4 libros y así sucesivamente.

Estos días, detrás del mostrador está José Ángel Cruz, filólogo hispánico que explica que en este establecimiento hay un poco de todo, de todos los géneros, literatura comercial, grandes clásicos, infantil, libros en distintas lenguas, enciclopedias... Sus estanterías son tan diversas como su público. «El otro día, un chaval de unos treinta años que se autodefinió como tradicionalista y carlista se llevó 31 tomos de una enciclopedia encuadernada en terciopelo», explicó. Para él, «la lectura es clave en un mundo que está retrocediendo a los años 30 y 40 donde hay que leer para que no te engañen y para tener sentido crítico». Para eso, su receta infalible es leer El Quijote.

Maribel Molina, en el Reino de Agartha, ubicada en la calle Claudio Marcelo. / CÓRDOBA

Grandes clásicos de segunda mano

En El Reino de Agartha, Maribel Molina sigue al pie del cañón y tras su campaña de apadrinamiento, está recibiendo todo tipo de donaciones de libros y revistas que se venden a módico precio para recaudar fondos para la librería. «Mi objetivo es mudarme cuanto antes a un local más pequeño», explica Maribel, que recomienda acudir a su tienda en busca de clásicos como la colección de teatro en formato pulp (novela popular de quiosco) que se venden por 1 euro, la colección de clásicos también de pequeño formato, revistas de historia y arte o, a partir del 28 de agosto, para comprar la novela historicista gótica que ella misma ha escrito titulada El gramaje de la lluvia, que se presentará en La Feria del Libro de Córdoba. La historia, la cartografía y la cultura clásica siguen siendo sus puntos fuertes y no faltan en sus estanterías de nuevo.

Gabriel Soriano y sus recomendaciones en Crash Cómics. / AJ González

Por último, los seguidores de la novela gráfica y el manga tienen visita obligada veraniega en Crash Cómics. Según Gabriel Soriano, este año está pegando fuerte entre los otaku el título El chico que me gusta no es un chico, un manga yuri (romance lésbico) escrito por Sumiko Arai. Un clásico imprescindible más en los tiempos que corren es la novela gráfica Persépolis de Marjane Satrapi, que narra el crecimiento en Irán de su autora desde la revolución islámica hasta su madurez en Europa y lo último de Paco Roca, El viaje, una apuesta segura que siempre deja con ganas de más.

Con tan refrescante oferta, a ver quién se resiste a asaltar las librerías de Córdoba en busca de literatura. Hay para todos, pasen y lean.