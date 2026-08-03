Joaquín Pérez Azaústre inaugurará el 30 de septiembre la programación poética del Centro Andaluz de las Letras en Córdoba

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) retomará en septiembre su programación en Córdoba con actividades centradas en la creación poética y el fomento de la lectura a través de la Red Andaluza de Clubes de Lectura. La principal cita del mes tendrá lugar el 30 de septiembre, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Pública Grupo Cántico, donde el escritor y poeta cordobés Joaquín Pérez Azaústre participará en una nueva sesión del ciclo Poesía en el Centro. Durante el encuentro ofrecerá una lectura de poemas de su obra Defender el Álamo (2018-2020) (Visor), galardonado con el 27Premio de Poesía Generación del 27.

Junto a esta propuesta, el Centro Andaluz de las Letras continúa impulsando la Red Andaluza de Clubes de Lectura, que durante el mes de septiembre reunirá a más de una veintena de grupos de lectura de la provincia en torno a una amplia selección de títulos y autores de diferentes géneros y tradiciones literarias.

Clásicos de la literatura universal

Entre las lecturas programadas figuran clásicos de la literatura universal como El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov, en el Club Azul de la Biblioteca Pública Grupo Cántico; y Lugares comunes, de Christina Rossetti, en el club de Dos Torres. La narrativa europea contemporánea estará representada por Rosa cándida, de Auður Ava Ólafsdóttir, en el club de Montoro; y El palacio de los sueños, de Ismaíl Kadaré, en el Club Central-Corredera.

También cómic y novela gráfica

La programación incluye asimismo destacados títulos de la literatura internacional como Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, en el club de Almedinilla; así como obras en lengua castellana entre las que se encuentran Contigo aprendí, de Silvia Grijalba, en Villa del Río; Delirio, de Laura Restrepo, en Iznájar; Diario de una abuela de verano, de Rosa Regàs, en Puente Genil; y Primera memoria, de Carmen Martín Gaite, en Doña Mencía. También tendrán presencia el cómic y la novela gráfica con títulos como El arte de volar, de Antonio Altarriba, que será leído por el club de El Carpio; y Persépolis, de Marjane Satrapi, seleccionado por el club de Espiel.