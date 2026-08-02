Lucía Rubio, una periodista en la piel de la vaquera de la Finojosa: "Es algo que no olvidaré jamás"

Lucía Rubio tiene 22 años, se acaba de graduar en Periodismo y este verano lleva las redes del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. Pero desde el pasado jueves desempeña una tarea muy diferente: encarnar a la protagonista de la vaquera de la Finojosa, la gran obra de teatro popular que representa la localidad cada cuatro años.

Para Lucía Rubio, esta es su primera experiencia teatral. La joven señala que al subirse, el miércoles pasado en el ensayo general, en el carro con el que aparece en escena «la sensación fue de una subida de adrenalina y hasta me emocioné porque hay tanto trabajo detrás que ese instante es espectacular y así ha ocurrido en cada una de las representaciones que llevamos desde el jueves».

Se presentó al casting que realizó la directora en noviembre y cuando esta le preguntó no tuvo duda en decir «yo quiero ser la Vaquera». Comenta que dijo «por qué no, ahora que estoy en el pueblo». Hizo una prueba y salió elegida. Le dieron la grata noticia el 2 de enero «pero me dijeron que no dijese nada a nadie» hasta que se hizo oficial más avanzado el mes de enero.

Rafael Sánchez

Cuenta que aprender los textos de su personaje «no me ha costado mucho trabajo» y asegura con una sonrisa, que «antes de acostarme los repasaba para adelante y para atrás y así se fueron quedando». Además, Lucía Rubio confiesa que ha llegado a soñar con la obra («el otro día que salían las vacas sin mí, jaja») y califica su experiencia como «algo que no olvidaré jamás». Destaca los diálogos con el arquitecto de la Catedral, Chema Murillo; con sus padres, Virginia Fernández y Agustín Romera, y por supuesto con el Marqués, Juan Andrés Molero.

Uno de los papeles fundamentales es precisamente el de la vaquera de la Finojosa. Una joven campesina de la que queda prendado don Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, a su paso por Hinojosa. Este noble muestra su enamoramiento hacia la vaquera escribiéndole una serranilla cuyos primeros versos dicen: Moza tan fermosa, non vi en la frontera, como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño, por tierra fraguosa perdí la carrera, do vi la vaquera de la Finojosa.

Hinojosa del Duque es una ciudad revolucionada porque en este verano del 2026 toca la representación de La vaquera de la Finojosa, que se puede contemplar cada cuatro años, y después de meses de ensayos y preparativos, el jueves pasado llegó el momento de ponerla en escena, Numerosos visitantes de la comarca de Los Pedroches, de la provincia e incluso quienes están de paso en esta época estival llenan desde entonces cada noche las gradas de la Plaza de la Catedral de la Sierra para presenciar esta obra de teatro popular.

La novena edición del "mejor proyecto cutlural llevado a cabo en Hinojosa"

Fue en 1998 cuando tuvo lugar la primera representación y para llevarla a cabo el Ayuntamiento encargaba al dramaturgo cordobés el texto para narrar el paso del Marqués de Santillana por Hinojosa del Duque y las diversas peripecias que allí acontecieron, destacando su famoso encuentro con la Vaquera de la Finojosa.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, uno de los principales artífices de la obra y por aquel entonces concejal de Cultura y a su vez delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, señala que «impulsamos sin lugar a dudas el mayor proyecto cultural llevado a cabo en Hinojosa».

A lo largo de las ediciones de 1998, 1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2020 y en esta novena de 2026 han sido numerosos los vecinos implicados directamente desarrollando los papeles que les asignaban desde dirección y por eso es difícil encontrar una familia en la que alguno de sus miembros o allegados no haya participado en la representación.

El orgullo de salir y dirigir la Vaquera

Este año son más de 250 vecinos, convertidos en actores para la ocasión, con texto unos, como figurantes otros, en el grupo de baile, con los animales o en la parte musical. Y todos coinciden en señalar que es un orgullo «salir en la Vaquera» porque al fin y al cabo es un trozo del pasado de Hinojosa del Duque el que se pone en valor.

Para esta edición, el Ayuntamiento ha querido que Mónica González asumiera la dirección, siendo la primera hinojoseña que asume esta tarea. Muy vinculada al teatro a lo largo de su vida, es licenciada en Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Explica que «la responsabilidad era mucha» y también señala que las vivencias que ha tenido «han sido inolvidables».

Mónica González, licenciada en Arte Dramático y logopeda, es la primera hinojoseña al frente de la dirección. / Rafa Sánchez

Aunque Mónica conoce bien la obra ya que fue Vaquera hasta en tres ocasiones en 2002, 2006 y 2022, reconoce que comprobar de cerca el «enorme cariño» que le ponen los vecinos de Hinojosa a esta obra le ha marcado «y ha sido precioso trabajar con todos».

Mónica González desempeña trabajos de logopeda en la asocia ción Dafhi de Hinojosa desde el 2013, que compagina con la labor que lleva a cabo también como logopeda en el Centro de Atención Infantil Temprana de Prode.

Con Miguel Cerro como director musical, Manoli Chaves como coreógrafa y Francisco Tamaral en el diseño de vestuario, la obra se ha venido poniendo en escena desde el jueves y hasta hoy domingo a las 22.00 horas.