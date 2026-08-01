El legado musical del mítico Gary Moore revivirá en Córdoba de la mano de su hijo Jack Moore

La música de Gary Moore, uno de los guitarristas más reconocidos de la historia del rock y el blues, volverá a sonar en Córdoba de la mano de su hijo el próximo martes 4 de agosto en la Sala Ambigú Axerquía, donde presentará un espectáculo dedicado al legado musical de su padre.

El concierto recupera el espíritu del proyecto conocido anteriormente como Moore Plays Moore, nacido de la intención de Jack Moore de rendir homenaje a su padre y devolver a los escenarios las guitarras que heredó del músico irlandés.

Junto a su banda, Jack Moore interpretará algunos de los temas más emblemáticos de Gary Moore, con canciones como Still Got the Blues, Midnight Blues, Parisienne Walkways, Texas Strut o Walking by Myself. El espectáculo no se limitará, sin embargo, a reproducir el repertorio del guitarrista. La banda incorporará también composiciones propias que, por su sonido y sus raíces en el blues y el rock, se integran de manera natural entre los grandes clásicos de Gary Moore.

Irlandés de nacimiento y cosmopolita por elección, Jack Moore ha admitido que ser hijo de Gary Moore es a la vez una «bendición y una maldición». Su padre lo animó, inspiró y enseñó a tocar la guitarra, aunque su verdadera vinculación con el instrumento llegó después. Desde entonces, ha participado en numerosos conciertos de homenaje y ha compartido escenario con grupos y artistas como Thin Lizzy, Deep Purple y Joe Bonamassa.

Cartel del concierto en la sala Ambigú Axerquía de Córdoba. / CÓRDOBA

Quentin Kovalsky, su compañero de viaje

En este proyecto, Jack Moore estará acompañado por Quentin Kovalsky, cantante, multiinstrumentista y una de sus principales manos derechas sobre el escenario. Kovalsky y Moore mantienen una relación musical y personal que va más allá de una colaboración puntual. De esa trayectoria compartida nació el álbum Electric Ladyland, una recopilación de composiciones firmadas por ambos artistas. El disco aborda temas como el amor, la añoranza, los conflictos interiores, la desorientación y el caos de la época actual.

Kovalsky participó en la composición de varias canciones que, según el músico, hablan, sobre todo, de viajes y cuyo destino dependerá de la sensibilidad musical de cada oyente.

Jack Moore y Quentin Kovalsky llegarán así a Córdoba acompañados por su banda para celebrar el legado de Gary Moore y demostrar que su música continúa viva sobre los escenarios. La apertura de puertas está prevista para las 21.30 horas. Las entradas anticipadas tienen un precio de 18 euros más gastos, con consumición incluida, mientras que en taquilla costarán 22 euros. Pueden adquirirse en Discos Vitalogy, Barbaridad y 4Elements, además de a través de la plataforma Woutick.