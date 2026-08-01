Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derribo Córdoba PalaceAire en CórdobaMaimónides pintada naziPrecio gasolinaPeluquerías en CórdobaIncendio Cerro MurianoCórdoba CFCrisis en CeutaJuego de la OcaHornachuelosVillanueva del Duque
instagramlinkedin

Música

El FolkPozoblanco vuelve a acertar apostando por la diversidad dentro del género

El festival, que se encamina hacia su cuarenta aniversario, cerró en la noche del sábado con los anfitriones, Aliara, sobre el escenario

Colofón final de FolkPozoblanco.

Colofón final de FolkPozoblanco. / Rafa Sánchez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Julia López

Julia López

Pozoblanco

Aliara ha puesto este sábado el broche de oro a otra edición del FolkPozoblanco, festival que desde el jueves desplegó todo su potencial en el recinto ferial de Pozoblanco. El festival volvió a congregar a sus fieles, pero también a aquellos neófitos que acuden atraídos por la diversidad que desde la música tradicional ofrece el Folk. Y es que una vez más, la dirección de la cita musical volvió a demostrar que los carteles confeccionados son fruto de un amplio conocimiento del sector y, también, de la valentía de encontrar nuevas formas de afrontar el género. Fruto de ello, el festival consigue sorprender año tras año con propuestas procedentes de toda la geografía nacional.

La noche del sábado quedó reservada para la Ronda de Motilleja, de Castilla La Mancha, que abrió la última cita del festival para, después, dar el relevo a los anfitriones: Aliara. El grupo de música tradicional fundado en la década de los setenta del siglo pasado es el alma del Folk, pero también uno de los bastiones culturales de la comarca gracias a su compromiso con la misma a través de la música tradicional. Aliara no falló a la cita y su actuación sirvió, como cada año, de puente entre una edición y otra porque Aliara cierra a la espera de que el Folk vuelva cada verano pozoalbense.

Asistentes a la última noche de FolkPozoblanco.

Asistentes a la última noche de FolkPozoblanco. / Rafa Sánchez

Antes de estas actuaciones, en la noche del viernes fue Cahórnega con su folk puro adaptado a los tiempos actuales el grupo encargado de desplegar su buen hacer con la música tradicional del norte de España como base. El cartel se había iniciado con el concierto de Karmento, en la noche del jueves, un excelente arranque del festival con una propuesta vanguardista que hizo las delicias del público.

Noticias relacionadas y más

Cerró, por tanto, el Folk una nueva edición encaminándose a su cuarenta aniversario, toda una proeza en los tiempos actuales. En Pozoblanco, la música tradicional no entiende de volatilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  2. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  3. Elche CF-Córdoba CF, en directo | El conjunto ilicitano empata el encuentro
  4. Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas
  5. Medios terrestres y aéreos del Infoca en Córdoba luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
  6. Álvaro Larrosa, joyero y diseñador del logo: 'Con la IGP tendremos más prestigio y podremos mostrar una tradición real de Córdoba
  7. Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
  8. Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla

El FolkPozoblanco vuelve a acertar apostando por la diversidad dentro del género

El FolkPozoblanco vuelve a acertar apostando por la diversidad dentro del género

El festival Jazzándaluz de Priego de Córdoba vuelve a brillar por la calidad de su programación

El festival Jazzándaluz de Priego de Córdoba vuelve a brillar por la calidad de su programación

El Gran Juego de la Oca en Dos Torres

De oca a oca por Dos Torres: un pueblo convertido en un inmeso tablero de 2,5 kilómetros que pasa por sus calles, plazas y avenidas

De oca a oca por Dos Torres: un pueblo convertido en un inmeso tablero de 2,5 kilómetros que pasa por sus calles, plazas y avenidas

El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches, en imágenes

El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches, en imágenes

Los fallecidos en Córdoba el sábado 1 de agosto

Los fallecidos en Córdoba el sábado 1 de agosto

7.000 velas iluminan las calles de Villanueva del Duque

Unas 7.000 velas iluminan las calles de Villanueva del Duque durante una noche mágica

Unas 7.000 velas iluminan las calles de Villanueva del Duque durante una noche mágica
Tracking Pixel Contents