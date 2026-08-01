El festival Jazzándaluz de Priego de Córdoba vuelve a brillar por la calidad de su programación

Daniel García Trío y Akiba Afrobeat han cerrado este sábado la décima edición del Festival Nacional de Jazz (Jazzándaluz), que ha vuelto a corroborar el peso de Priego de Córdoba en el panorama jazzístico patrio, consolidándose como una cita de referencia para músicos y aficionados de este género.

La fórmula del éxito es bien sencilla. Trabajo, trabajo y más trabajo por parte de la Asociación Jazz PC, entidad organizadora del evento que, con de la mano del ayuntamiento prieguense y con el respaldo económico de la Junta, la Mancomunidad de la Subbética y un puñado de firmas comerciales de la localidad, han conseguido lo que hace una década parecía impensable, manteniendo una altísima calidad en las formaciones que han pasado por el escenario instalado en la icónica la Huerta de las Infantas, manteniendo una programación con lo nacional por bandera, sin lugar a dudas una seña de identidad del Jazzándaluz.

Preámbulo fotográfico

Como este año la cifra era redonda, el preámbulo de las actuaciones musicales estuvo marcado por la inauguración de la exposición fotográfica Diez años, una mirada, en la que Clara Ares recopila una selección de las mejores instantáneas de las nueve ediciones anteriores. Exposición que podrá visitarse en la sala del Edificio Palenque hasta el 15 de agosto.

El festival Jazzándaluz de Priego, este sábado. / Rafa Cobo

Tres conciertos

En lo que a las actuaciones musicales se refiere, el festival ha mantenido la estructura de años anteriores, con tres conciertos y un pasacalles inaugural, en esta ocasión a cargo de la formación sevillana Isbilya Jazz Brass que el miércoles, en su recorrido por distintos enclaves del casco urbano de Priego, dejaba alguna de las piezas más conocidas de la música dixie y jazz tradicional de raíz Nueva Orleans.

El jueves era el turno de Nenil Swing y su original propuesta centrada en el jazz manouche o gipsy jazz, mientras que el viernes subían al escenario de la Huerta de las Infantas el quinteto liderado por el vibrafonista Arturo Serra, que estuvo acompañado para la ocasión por un ensemble de cuerda de la Orquesta Ciudad de Priego.

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El cierre de esta edición lo han protagonizado este sábado el pianista salmantino Daniel García, que estuvo acompañado por el contrabajista Reinier Elizarde y Shayan Fathi a la batería, cerrando la programación la vibrante actuación de los granadinos Akiba Afrobeat.