Al margen
'La copia perfecta'
Producción francesa, basada en hechos reales, como así consta en los primeros títulos de crédito. El personaje en que se basa el filme fue conocido como el Cézanne de la falsificación, durante 15 años mantuvo una doble vida, mientras con su familia vivía una aparente normalidad, en el sótano instaló el instrumental necesario como para poder fabricar billetes tan perfectos que acabaron siendo considerados obras de arte. Sin embargo, hubo un comisario de policía (interpretado por Batien Bouillon) obsesionado con dar caza a este refugiado polaco, talentoso en el arte de la falsificación, siguiéndole la pista durante demasiado tiempo. Persecución que podría recordar a la mostrada por Steven Spielberg en Atrápame si puedes (2002) cuando Tom Hanks representaba la ley en busca de Leonardo DiCaprio como estafador.
El filme, dirigido por Jean Paul Salomé, arranca presentándonos al protagonista, que encarna con solvencia Reda Kateb, acompañado de su amigo (Pierre Lottin), enamorando a la que será su esposa, representada por Sara Giraudeau, con quien formará una familia completamente ajena a su verdadera ocupación, pues los convencerá de que se dedica a su primigenia vocación, la de inventor; sin embargo, todo cambiará ante la incapacidad de patentar sus inventos, por no poseer la documentación necesaria para conseguir la nacionalidad francesa. Estamos en el París de la posguerra (muy bien ambientado por la dirección artística), en tiempos de bastante recelo ante el extranjero del Este.
La cinta, de dos horas (128 minutos) de duración se ve con facilidad y nos mantiene interesados en el discurrir de la peripecia vital de este inmigrante a quien la sociedad impide desarrollar sus habilidades profesionales y que ha de buscarse la vida en el mundo de la ilegalidad, empujado por una red mafiosa, aunque termina en soledad dedicándose a desarrollar ese talento para la falsificación, en principio de documentos y después confeccionando billetes, con la misma dedicación que un artista a la obra de arte; de hecho, esos billetes han adquirido tanto valor que se han subastado a precios astronómicos.
En definitiva, un entretenido drama con trama bien urdida, suspense y buenas interpretaciones.
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