Nace el primer Festival Lírico de Córdoba para devolver a la ciudad su lugar en el género

Córdoba volverá a convertirse en epicentro de la música el próximo mes de septiembre con la celebración de la primera edición del Festival Lírico de Córdoba. Este nuevo certamen, organizado por la productora Tutto Puccini con la colaboración de Kutxabank, Junta de Andalucía y Taberna Almodóvar nace con el objetivo de rendir tributo a la emblemática Semana Lírica de Córdoba, devolviendo a la ciudad su lugar destacado dentro del circuito lírico español.

El festival desplegará su programación en tres de los espacios culturales más representativos de la ciudad: el Teatro Góngora, el Gran Teatro y el Palacio de Viana. Los precios de las entradas para los conciertos oscilan entre los 14 y 48 euros y con un descuento de hasta el 15% por venta anticipada y otros.

Programación

El festival se inaugurará el 18 de septiembre en el Teatro Góngora con un ambicioso concierto monográfico, el primero de estas características que se celebra en la ciudad dedicado íntegramente a Giacomo Puccini.

A través de un recorrido de algo más de una hora, el público podrá disfrutar de un programa exclusivo compuesto por 17 arias procedentes de las 12 óperas en un solo acto del maestro italiano: Turandot, Tosca, La Bohème, Madama Butterfly, La Rondine, Manon Lescaut, Gianni Schicchi, Il Tabarro, Suor Angelica, Le Villi, La Fanciulla del West y Edgar.

La interpretación correrá a cargo de un quinteto de voces internacionales formadas en la Academia Puccini y habituales del reconocido Puccini Festival de Torre del Lago (Viareggio, Italia): sopranos: Shoko Okada, Guiomar Cantó y Elisabetta Zizzo; tenor: Carlo Rafaelli; barítono: Luca Bruno y pianista: Aylin Plá.

El 19 de septiembre a las 20.30 horas, el Patio de Columnas del Palacio de Viana acogerá el espectáculo Callas. Homenaje a una Diva, una propuesta excepcional que rinde tributo a la inolvidable soprano María Callas. La obra celebra la vida y carrera de «La Divina» explorando sus momentos más destacados a través de un cautivador recorrido por las arias de ópera que definieron su legado en títulos emblemáticos como Norma, Tosca y Carmen.

El concierto contará con la voz de la soprano Guiomar Cantó. Además, la velada incluirá textos explicativos antes de cada pieza para contextualizar y profundizar en la figura y el impacto de María Callas en la historia de la música.

El próximo 23 de septiembre, el Patio de Columnas del Palacio de Viana será el escenario del El diablo arrepentido, un espectáculo operístico centrado en la potente voz del bajo Rubén Amoretti. La cita propone un recorrido musical de gran exigencia a través de piezas fundamentales de Berlioz, Boito, Gounod y Offenbach. Sobre el escenario, Amoretti estará acompañado por la actriz Ester Roma, que ejercerá de maestra de ceremonias y narradora, y por el pianista Javier Carmona, encargados de dar forma a una velada de alta intensidad dramática y musical.

Con este concierto, el Palacio de Viana ofrece una oportunidad única para disfrutar de la ópera en un entorno emblemático. Gracias al dominio vocal y las amplias posibilidades escénicas del formato, El diablo arrepentido conectará de forma directa con el espectador, ofreciendo una experiencia pensada tanto para el público aficionado a la lírica como para quienes se acercan al género por primera vez.

El día 26 de septiembre el Gran Teatro acogerá un reto musical de primer nivel: una gala que trazará la evolución histórica de la ópera desde la brillantez técnica del Bel Canto hasta la fuerza expresiva y teatral del Verismo.

Para esta cita, la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por el maestro Rafael Sánchez-Araña, acompañará a una selección de solistas de reconocido prestigio internacional: sopranos: Rocío Pérez y Berna Perles; tenor: Joan Laínez; barítono: Gerardo Bullón.

El programa incluirá célebres pasajes y oberturas de autores fundamentales como Rossini, Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Bizet, Gounod, Delibes y Puccini.

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Las entradas para el día 18 y 26 de septiembre ya se pueden adquirir en la taquilla del Gran Teatro o a través de la página web www.teatrocordoba.es. Próximamente se pondrán a la venta las entradas de los espectáculos para el Palacio de Viana