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Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano fue el ganador de 'La Voz Kids España' en 2025.

Lucas Paulano fue el ganador de 'La Voz Kids España' en 2025. / RTVE

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EFE

Madrid

Lucas Paulano será el representante de España en Eurovisión Junior 2026, que se celebrará en Ta’ Qali (Malta) el 24 de octubre, tras haber pasado un proceso de selección interna en el mes de julio, ha anunciado este viernes RTVE.

Lucas tiene diez años, nació Jaén y "su capacidad para emocionar sobre el escenario" le han permitido conectar con públicos de todas las edades, indican desde el ente público.

A pesar de su juventud, ya tiene experiencia en los escenarios: en 2025 fue el ganador de 'La Voz Kids España' y después el artista Manuel Turizo le invitó a participar en tres conciertos de su gira española, de forma que actuó en Granada, Madrid y Sevilla ante miles de espectadores.

También ha participado en actos institucionales como la recepción ofrecida por los Reyes de España durante su visita oficial a Jaén con motivo de la celebración del 1.200 aniversario de su capitalidad y en diciembre de 2025, publicó su primer sencillo, 'Todo sigue igual'.

Compagina su carrera artística con sus estudios de piano en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén y compone canciones junto al compositor y productor Alejandro Jaén.

Entre sus aficiones confiesa que le encanta jugar al fútbol, nadar y cuando no está cantando o practicando algún deporte, otra de sus grandes aficiones es cocinar.

El joven cantante ha señalado su iniciación a la música la tuvo en su propia casa. "De pequeño escuchaba a mi padre cantar y me ponía a tararear con él".

Sus gustos musicales no son acordes a su edad, le gustan las rancheras y folclore, y entre sus artistas favoritos están Rocío Jurado, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, David Bisbal, Saiko, Quevedo o Manuel Turizo, de cuyo equipo formó parte en La Voz Kids 2025.

Para Sergio Calderón, director de TVE, los puntos fuertes de esta candidatura son "la voz prodigiosa de Lucas, su dulzura y un magnetismo con la cámara que llega al corazón desde el primer minuto. Tiene una capacidad enorme de entregarse en cada actuación y de conectar con el público".

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"Lo que sale del corazón llega al corazón”, asegura María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE en un comunicado.

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