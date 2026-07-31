El Ayuntamiento de Montilla ofrecerá diez ayudas para facilitar el acceso a la Escuela de Teatro

El Ayuntamiento de Montilla ofrecerá diez ayudas para sufragar las cuotas mensuales de la Escuela de Teatro de la Asociación Montilla a Escena durante el curso 2026/2027, con el fin de facilitar el acceso a esta formación cultural a personas y familias en situación de riesgo o vulnerabilidad social o económica. La convocatoria, regulada por la Delegación de Cultura, contempla cinco exenciones completas del pago mensual y otras cinco bonificaciones del 50 por ciento.

La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Montilla a Escena, entidad que desarrolla la actividad formativa a través de su Escuela de Teatro. De este modo, el Consistorio mantiene una línea de apoyo orientada a que la participación en propuestas culturales no dependa únicamente de la capacidad económica de cada unidad familiar.

En ese sentido, las bases precisan que estas ayudas están destinadas al alumnado que resulte seleccionado conforme a los criterios fijados en la convocatoria. La finalidad es favorecer el acceso a la Escuela de Teatro de personas que atraviesen situaciones de dificultad social o económica, de forma que el aprendizaje escénico, la expresión corporal, la interpretación o el trabajo colectivo puedan convertirse también en una herramienta de inclusión y desarrollo personal.

Además, el documento deja claro que no existe un vínculo económico directo entre el Ayuntamiento y la persona beneficiaria. La ayuda se articula como una exención total o parcial del pago de la cuota mensual por parte de la propia Asociación Montilla a Escena, mientras que el Ayuntamiento actúa como mediador en el proceso, proponiendo y seleccionando a las personas beneficiarias en función de las condiciones establecidas en la convocatoria.

Requisitos y cómo solicitar las ayudas

Para optar a una de estas ayudas, las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Montilla con una antigüedad mínima de tres meses desde la fecha de la convocatoria. También deberán haber presentado solicitud de matrícula para el curso 2026/2027 en la Escuela de Teatro de la Asociación “Montilla a Escena”, en cualquiera de sus modalidades. Si el plazo de matriculación aún no estuviera abierto, la posible concesión quedará condicionada a la obligación de formalizar la matrícula cuando corresponda.

Por otro lado, la unidad de convivencia en la que se integre la persona solicitante no podrá disponer de una renta per cápita superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 2025, fijado en 8.400 euros. No obstante, por razones justificadas y siempre que no se cubra la totalidad de las bonificaciones, la Comisión de Adjudicación podrá elevar este límite de rentas. Las bases establecen igualmente que solo podrá solicitarse una ayuda por persona.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Montilla, acompañadas de la documentación exigida. Entre otros documentos, será necesario aportar el DNI de la persona solicitante y, en caso de menores de edad, también el de su tutor o tutora legal.

Asimismo, se deberá incluir copia del Libro de Familia. En el caso de familias monoparentales por razón de divorcio, esta circunstancia tendrá que acreditarse mediante la correspondiente resolución judicial o certificación de matrimonio en la que conste dicha situación.

De igual modo, el certificado de empadronamiento será solicitado de oficio por el propio Ayuntamiento y deberá referirse a todos los miembros de la unidad de convivencia, salvo que lo aporte directamente la persona interesada. A esta documentación se sumará una declaración responsable de todos los ingresos de la unidad familiar correspondientes al ejercicio económico 2025, firmada por todos los miembros mayores de 16 años.

Y es que la convocatoria detalla cómo deberán consignarse esos ingresos. Si alguno de los miembros de la unidad de convivencia estuvo obligado a presentar la Declaración de la Renta de 2025, de manera individual o conjunta, deberán recogerse las cifras que aparezcan en las casillas 435 y 460. En cambio, si algún integrante no estuviera obligado a realizar la declaración, la documentación deberá reflejar sus ingresos totales por cualquier concepto imputable a su renta de 2025.

En caso de que las condiciones económicas actuales hayan variado respecto a las de 2025 y esa modificación haya supuesto una reducción de ingresos en la unidad familiar, la situación deberá acreditarse con documentación complementaria. Las bases contemplan, entre otros documentos, certificados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de empleo para las personas mayores de 16 años, certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el cobro de prestaciones y certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando algún miembro perciba pensiones.

Se creará una comisión para valorar las solicitudes

Asimismo, la Comisión de Valoración podrá solicitar documentación aclaratoria cuando existan dudas sobre las situaciones acreditadas. En particular, podrá requerir copia de la Declaración de la Renta del ejercicio 2025 para verificar los ingresos incluidos en la declaración responsable. Si las personas solicitantes no presentaran toda la documentación exigida o si la aportada tuviera algún defecto formal, se podrá requerir su subsanación, con la advertencia de que, si no se corrige, se entenderá desistida la petición.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituirá un Grupo de Trabajo o Comisión de Valoración integrado por un representante de la Asociación Montilla a Escena, un técnico de los Servicios Sociales Municipales, un técnico de la Delegación de Cultura y una persona trabajadora adscrita al Área de Cultura del Ayuntamiento, que actuará como secretaria del grupo, con voz pero sin voto.

Con esta convocatoria, Montilla renueva una fórmula de apoyo que busca acercar la cultura a quienes pueden encontrar más obstáculos para participar en ella. El teatro, más allá de los ensayos, los textos y el escenario, ofrece un espacio de convivencia, confianza y aprendizaje compartido. Por eso, estas ayudas no solo alivian el coste mensual de la actividad, sino que abren una puerta a la expresión artística, al encuentro con otras personas y a una experiencia formativa que puede resultar especialmente valiosa para quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.