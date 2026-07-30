'La vaquera de la Finojosa' regresa a Hinojosa del Duque con un espectáculo que congrega a 1.600 espectadores

La vaquera de la Finojosa vuelve a cobrar vida estos días en la plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque con la obra de teatro popular que ponen en escena más de 250 vecinos de la localidad en un gran montaje en el que además de los actores hay animales, música en directo y hasta un videomapping sobre la imponente fachada de la parroquia de San Juan Bautista, conocida como la Catedral de la Sierra.

La obra, escrita por el dramaturgo cordobés Francisco Benítez y que se representa cada cuatro años, narra a lo largo de dos horas el paso del Marqués de Santillana por Hinojosa del Duque allá por el siglo XV y las diversas peripecias que allí acontecieron, así como su encuentro con la vaquera de la Finojosa.

Unos 1.600 espectadores asistieron este jueves a la primera representación en las gradas y sillas dispuestas en la plaza. En cuanto al escenario, cuenta con varios espacios como la casa de los padres de la vaquera o dos fuentes, pero se aprovecha todo lo ancho de la plaza donde el grupo de baile aporta colorido con sus coreografías. Sin duda el principal elemento escenográfico es la fachada de piedra de la iglesia sobre la que en distintos momentos se proyecta un videomapping que aporta dinamismo al montaje.

'La vaquera de la Finojosa' ha congregado a unos 1.600 espectadores este jueves en Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

Con un juglar y con un grupos de niños empieza la puesta en escena, para después aparecer la reina Isabel I de Castilla. A caballo llega a la Finojosa, Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, que queda prendado de vaquera y a la que dedica en esta ciudad una serranilla que él mismo compone Moza tan fermosa non vi en la frontera, como una vaquera de la Finojosa.

La obra de teatro popular también pone en valor la gastronomía local, con la olla de carnaval y las perrunas, en la escena del mercado y la Catedral de la Sierra con un momento en el que el arquitecto Hernán Ruiz -Chema Murillo- cuenta su sueño de ponerla en pie.

El alcalde, al frente de la producción general

Esta novena edición el Ayuntamiento, que organiza la puesta en escena, ha encargado la dirección a Mónica González, licenciada en arte dramático y la primer mujer hinojoseña que se pone al frente de la obra, que implica meses de preparación.

Con una destacada ambientación de luces, la parte musical corre a cargo de un grupo de música en directo que dirige Miguel Cerro, que da continuidad a las escenas y acompaña a la narración con las 36 piezas que suenan. Además, intervienen la Tuna Cultural Hinojoseña, la Escuela Municipal de Música y la Banda de Música de la localidad. El responsable de la producción general, es el alcalde, Matías González, mientras que el cuadro de baile lo dirige Manoli Chaves

Otro elemento destacado es el vestuario, con más de 300 trajes, que se han ido confeccionando artesanalmente en las diferentes ediciones por el diseñador hinojoseño Francisco Tamaral.

Los animales tienen un papel fundamental, con caballos y vacas, las que cuida la Vaquera, de la mano de la Peña del Caballo La Catedral, el Club Hípico La Macaraca y la ganadería Lentejares.

Las representaciones se pueden disfrutar hasta el domingo a las 22.00 horas. Este jueves, en la primera de esta edición, el público puesto en pie ovacionó a estos actores, en la mayoría de los casos sin experiencia teatral previa como es el caso de Lucía Rubio –la vaquera- y Juan Andrés Molero -el marqués-.

El alcalde, Matías González, destaca que la representación va a ser “excepcional” y elogia la implicación de los vecinos, a la vez que agradece “a todas las personas, instituciones, empresas y entidades que hacen realidad este sueño y esta aspiración”.