37ª edición
El festival FolkPozoblanco abre al ritmo de Karmento
Durante tres días la música tradicional, de raíz, tendrá su hueco en un festival que es una referencia a nivel nacional por su longevidad y mantenerse fiel a lo que persigue
El ritmo de festivales no para en Pozoblanco y tras vivir el fin de semana pasado el Al Fresco, este jueves ha arrancado una nueva edición del FolkPozoblanco. Mismo escenario, el recinto ferial pozoalbense, pero una propuesta totalmente diferente. Durante tres días la música tradicional, de raíz, tendrá su hueco en un festival que es una referencia a nivel nacional por su longevidad y mantenerse fiel a lo que persigue.
La 37ª edición mantuvo el híbrido al que se aspira desde hace años, apostar por esa música tradicional sin renunciar a las opciones más vanguardistas del género. La primera noche del Folk fue muestra de ello con el concierto de Karmento, que llevó la fuerza que impregna a cada uno de sus temas. Representante del neofolclore, la artista manchega dio muestras de las razones que le han aupado en los últimos años en el panorama musical español con producciones cada vez más cuidadas, potentes y personales.
El FolkPozoblanco continuará en la noche del viernes con Cahórnega, grupo que expone el folkclore de Cantabria, aunque los años le hicieron abrirse a otras tradiciones. Con una experiencia de más de casi treinta años a sus espaldas, el grupo subirá al escenario del festival pozoalbense para plasmar esos sonidos y ritmos. La última cita, en la noche del sábado, estará reservada para los anfitriones, Aliara, que prometen volver a sorprender con la incorporación de “amigos” a su concierto.
Antes de ese cierre, abrirá la noche La Ronda de Motilleja, una de las pocas rondas tradicionales manchegas que mantienen viva la transmisión cultural generacional.
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