De La Vaquera de Finojosa al Juego de la Oca de Dos Torres: la agenda completa de ocio del primer finde de agosto en Córdoba

La provincia de Córdoba vuelve a marcar el ritmo de la agenda de ocio y cultura este fin de semana, que será, además, el primero de agosto, el mes veraniego por excelencia. Dos citas clave son la representación de La Vaquera de Finojosa, en Hinojosa del Duque, y el Juego de la Oca, en Dos Torres. A ellos se suman las citas musicales con el folk en Pozoblanco, el jazz en Priego de Córdoba y el carnaval en Cabra.

La capital mantiene la agenda en un impasse entre citas con el flamenco y un espectáculo de magia en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes. Y para completar la oferta, fiestas, ferias y verbenas en Alcolea, Fuente La Lancha y La Granjuela.

La Vaquera de Finojosa

El municipio de Hinojosa del Duque se prepara ya para la próxima puesta en escena de la novena edición de La vaquera de la Finojosa, representación teatral que realizan más de 250 vecinos y vecinas de la localidad cada cuatro años y que tendrá lugar los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto en un escenario único, delante de la fachada de la Catedral de la Sierra.

La representación de La vaquera de Finojosa está inspirada en la célebre serranilla que el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, escribió en el siglo XV y que Hinojosa lleva representando desde 1998. Detrás de su adaptación está Francisco Benítez, uno de los dramaturgos cordobeses más completos de la segunda mitad del siglo XX. Lo especial de La vaquera de la Finojosa radica en que la hacen posible más de 200 personas entre actores y actrices, figurantes, músicos, técnicos, responsables de vestuario, maquillaje, escenografía o logística.

Un momento de la presentación de La Vaquera de la Finojosa. / A.M.C.

Esta edición asume la dirección Mónica González, actriz de amplia trayectoria profesional formada en las escuelas de arte dramático de Córdoba y Madrid y con una extensa carrera tanto sobre los escenarios como en el ámbito docente. Ella misma realizó el papel de la vaquera en las ediciones de 2002, 2006 y 2022. Junto a ella estará en la dirección musical Miguel Cerro, profesor y compositor.

Cita con el Juego de la Oca en Dos Torres

Dos Torres volverá a transformarse este verano en un gigantesco tablero urbano. El Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular ha acogido este jueves la presentación del cartel de la 13ª edición del Juego de la Oca, una de las actividades más multitudinarias y singulares del calendario estival de la localidad.

El evento se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto en distintos puntos de Dos Torres. La organización prevé la participación de 48 equipos y cerca de 1.000 personas, que deberán superar un total de 36 pruebas distribuidas a lo largo de las 50 casillas de un gran tablero instalado por las calles y espacios más representativos del municipio.

Junto al alcalde, han participado en la presentación presidente de la Asociación Cultural Juego de la Oca, Dionisio Cuenca; Luis Alberto Tena, concejal del Ayuntamiento, y Oscar Blanco, directivo de la asociación. / CÓRDOBA

FolkPozoblanco: mano a mano entre la tradición y la vanguardia

Nueva cita imperdible este verano en Pozoblanco con el ciclo FolkPozoblanco, que celebra su trigesimoséptima edición como un festival más que consolidado y ofreciendo al público diversidad dentro del género, una de sus señas de identidad.

El festival se celebrará los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en el recinto ferial de la localidad pozoalbense manteniendo su idiosincrasia, poner de relieve y dar valor a la música folk como parte del patrimonio de los pueblos.

Cartel de FolkPozoblanco / CÓRDOBA

Festival ‘Jazzándaluz’ en Priego de Córdoba

La 10ª edición del Festival Nacional de Jazz ‘Jazzándaluz’ convertirá de nuevo a Priego de Córdoba en punto de encuentro para el jazz hecho en España, con una programación gratuita que se desarrollará del 29 de julio al 1 de agosto y que combinará pasacalles, conciertos en la Huerta de las Infantas, jam sessions y actividades paralelas. El festival, nacido en 2016 tras una primera experiencia en 2015, se ha construido desde sus orígenes como una apuesta por dar visibilidad al jazz nacional y al talento vinculado al territorio.

Festival de Carnaval de Cabra

Un año más, el Carnaval de Cádiz llega al Auditorio Alcalde Juan Muñoz de Cabra en su ya tradicional cita veraniega, con la actuación estelar de la comparsa de Antonio Martínez Ares: Los Humanos, y otras agrupaciones. El evento es el 1 de agosto, a las 22.00 horas.

Festival de Carnaval en Cabra / CÓRDOBA

Fiestas, ferias y verbenas

El verano en Córdoba (y en el resto de España) no se entiende sin esas fiestas, ferias y verbenas que convierten las noches de julio en una celebración al aire libre. Música, baile, conciertos, barras, ambiente familiar, encuentros entre vecinos y una gastronomía sencilla, pero imprescindible marcan el calendario festivo de muchos pueblos y barriadas de Córdoba durante uno de los meses más esperados del año.

Para este fin de semana las citas son:

Alcolea: del 29 de julio al 2 de agosto.

del 29 de julio al 2 de agosto. Fuente la Lancha: del 30 de julio al 2 de agosto.

del 30 de julio al 2 de agosto. La Granjuela: del 31 de julio al 2 de agosto.

Ambiente en la Feria de Alcolea. / CASAVI

Noches en la terraza del CRV

Continúa el ciclo Noches en la Terraza, que este año ha dado una vuelta de tuerca a la programación ampliando la propuesta para incorporar otros tipos de música y espectáculos.

En total, el ciclo ofrecerá veinte actuaciones que se desarrollarán entre el 16 de julio y el 18 de septiembre los jueves y viernes a partir de las 22 horas. Cada espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Este viernes 31 de julio es el turno del espectáculo de magia de Er Mago Antonio, una propuesta de magia cómica y humor familiar protagonizado por Antonio Serrano, finalista de Got Talent. Su propuesta combina ilusión, improvisación y participación del público, ofreciendo una función dinámica, fresca y carismática para todos los públicos.

Programación de Noches en la terraza. / Córdoba

Al calor del flamenco

La Posada del Potro celebra una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, un ciclo que reunirá a destacados artistas del cante y el baile. El programa ofrecerá un total de ocho espectáculos gratuitos que tendrán lugar todos los sábados a las 22:00 horas, consolidando este espacio histórico como un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante las noches.

El 1 de agosto, el cantaor Antonio José Nieto actuará acompañado por Rafael Trenas hijo a la guitarra.

Noches de música en la Puerta del Puente

Este sábado 1 de agosto continúa el ciclo Noches en la Puerta del Puente, que se prolongará durante todos los sábados del mes de agosto, con una programación de conciertos al aire libre en uno de los enclaves más emblemáticos de Córdoba, junto a la Ribera del Guadalquivir. El ciclo reúne a artistas de distintos estilos y trayectorias en una propuesta musical que apuesta por la diversidad, la cercanía y el disfrute de la música en directo en un entorno patrimonial único.

En esta ocasión se podrá disfrutar del espectáculo ‘Tú pa mí’, de Álvaro Vizcaíno, con Álvaro Vizcaíno (voz), Nicolás Díaz (guitarra), Manuel Roldán (trompeta), Juan Antonio Sánchez (piano), Guillermo Cuenca (trombón), Daniel Sánchez “El Mawel” (percusión), Jaime Carrasco (contrabajo) y José Manuel Prieto “El Caja” (coros).