Todo listo para el estreno de la 9ª Edición de 'La vaquera de la Finojosa' en Hinojosa del Duque: "Un auténtico mosaico de historia, cultura y tradiciones"

El escenario de la Plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque ya luce dispuesto para recibir a los más de 250 actores y actrices que, a partir de este jueves 30 de julio y el viernes 31 y el 1 y 2 de agosto, sábado y domingo, interpretarán la 9ª edición de La vaquera de la Finojosa, cita que recreará la obra de Francisco Benítez basada en aquella serranilla del marqués de Santillana: «Moza tan fermosa no vi en la frontera como la vaquera de La Finojosa».

Bajo la dirección de Mónica González y la dirección musical de Miguel Cerro, serán cuatro las representaciones de esta muestra de teatro popular, que comenzará cada uno de los días a partir de las 22.00 horas. Los espectadores se encontrarán con un montaje sorprendente, una música que da fuerza a la obra y un vestuario confeccionado de manera artesanal en los talleres del diseñador hinojoseño Francisco Tamaral. Además, esta edición contará también con la coreografía de Manoli Chávez, la interpretación musical de la Tuna Cultural Hinojoseña, la Escuela Municipal de Música y la Banda de Música de Hinojosa del Duque.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha querido destacar el trabajo de los vecinos y vecinas, «los verdaderos protagonistas del teatro popular». Remarca que la representación va a ser «excepcional» e invita a la ciudadanía a asistir a esta novena edición «para disfrutar, aplaudir, agradecer y felicitar a todos nuestros vecinos y vecinas por ese esfuerzo que han hecho durante meses para convertir a Hinojosa del Duque en un auténtico mosaico de historia, cultura y tradiciones».

Además, Matías González ha lanzado un agradecimiento «a todas las personas, instituciones, empresas y entidades que hacen realidad este sueño y esta aspiración que para toda Hinojosa del Duque supone la interpretación, en la Plaza de la Catedral, de La Vaquera de la Finojosa». Además, el primer edil hinojoseño profundiza en el marco incomparable de la Catedral de la Sierra, ya que ha destacado que «esta estampa es maravillosa» y pone en valor que «Hinojosa es un pueblo de teatro».

Mucho arte y gente joven tras el montaje

Por su parte, la directora de la obra, Mónica González, ha explicado que esta representación requiere mucha responsabilidad. Reitera el trabajo de todos los vecinos y subraya la responsabilidad, el compromiso, la alegría y las ganas, así como el «arte que hay en nuestra tierra y la gente joven que ha querido formar parte de la historia de esta obra». Concluye invitando a la ciudadanía a disfrutar de este «grandioso espectáculo».

La 9ª edición de La vaquera de la Finojosa pretende ser un antes y un después en las representaciones de la obra, presentando como novedad más importante la presencia de una nueva escena en la que se ha puesto en valor el papel de los niños, otros de los grandes protagonistas del teatro popular. Además, se suma la presencia y la puesta en valor de la mujer con el cambio del papel de la posadera, uno de los personajes más representativos de la obra popular.

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También supone un claro homenaje al autor del texto, Francisco Benítez, y a todos y cada uno de los que, a lo largo de los años, han ayudado a convertir La vaquera de la Finojosa en un referente cultural en todo nuestro país.