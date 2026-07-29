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Cultura

La Junta de Andalucía prepara para 2027 la recuperación de la solería del Salón Rico de Medina Azahara

Cultura prepara los pliegos para licitar una nueva fase en la restauración del Salón Rico, centrada en la solería y la decoración de la fachada

Visitas guiadas en el Salón Rico.

Visitas guiadas en el Salón Rico. / CÓRDOBA

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Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Junta de Andalucía prepara una nueva fase de la restauración del Salón Rico de Medina Azahara, centrada en la recuperación de la solería y en completar la recomposición decorativa de la fachada. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha avanzado que los pliegos se están actualizando con el objetivo de iniciar la intervención durante 2027.

Los trabajos se sumarán a la reposición de los atauriques del frontal, donde todavía queda pendiente incorporar varios tallos ornamentales y completar el discurso decorativo de la fachada. La Junta también prevé estudiar algunos desperfectos detectados en uno de los laterales del edificio.

La recuperación de la solería no es una actuación planteada ahora por primera vez. En julio de 2020, la Junta anunció una inversión prevista de 600.000 euros para recuperar el pavimento del recinto y resolver los problemas de humedades y cimentación, con el propósito de facilitar la apertura permanente del Salón Rico a las visitas.

A finales de ese mismo año comenzaron otros trabajos, con una inversión de 125.000 euros y el apoyo de la World Monuments Fund, destinados a reponer atauriques originales, actuar sobre la solería y mejorar las condiciones generales de conservación del edificio. La intervención integral sobre el pavimento quedó, sin embargo, pendiente de una nueva fase. Ahora la Consejería pretende retomarla mediante la actualización de los pliegos y su posterior licitación, con el objetivo de iniciar las obras en 2027.

Una reconstrucción sin una imagen completa

Del Pozo ha subrayado la complejidad científica de la recuperación del Salón Rico. Los técnicos deben estudiar cada pieza y determinar su posición sin disponer de una imagen completa del estado original del edificio, una circunstancia que obliga a desarrollar un trabajo lento y minucioso.

La actuación prevista permitirá avanzar en la recuperación de las partes desaparecidas o deterioradas de la solería y completar la recomposición decorativa del frontal.

Noticias relacionadas y más

Actualmente, el Salón Rico puede conocerse mediante visitas guiadas concertadas. De forma paralela y mediante un proyecto distinto, la Junta trabaja en la reordenación del itinerario de visita y en la recuperación del Camino de los Nogales para mejorar la llegada de los visitantes al entorno del edificio.

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