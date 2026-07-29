Descubren en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil) la biblioteca más antigua de la Península Ibérica

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado que una de las estancias de la villa romana de Fuente Álamo, en Puente Genil (Córdoba), corresponde a una biblioteca y no a un posible mitreo, como se había planteado hasta ahora. El hallazgo convierte este espacio en la biblioteca más antigua documentada de la Península Ibérica, además de situarla entre las mejor conservadas de todo el Imperio Romano.

La investigación, publicada en el último número de la revista científica Journal of Mediterranean Archaeology, ha sido desarrollada por los investigadores Antonio López, Javier Martínez-Jiménez y Eduardo Cerrato, en el marco del proyecto Exploratio Territorii Antiquae Ecclesiae Cordubensis.

Una metodología innovadora para reinterpretar el pasado

El estudio ha logrado identificar la verdadera función de la estancia gracias a la aplicación de la denominada gramática de formas (shape grammar), una metodología que analiza la disposición y combinación de los elementos arquitectónicos de un edificio.

En el caso de Fuente Álamo, la presencia de un ábside, varios nichos rectangulares y semicirculares, un podio y estancias anexas permitió a los investigadores concluir que el espacio respondía al modelo constructivo de las bibliotecas romanas, descartando así la hipótesis de que se tratara de un lugar de culto.

Nuevas herramientas para la arqueología

Los resultados de la investigación no solo permiten reinterpretar uno de los espacios más singulares de la villa romana de Fuente Álamo, sino que también aportan nuevos criterios metodológicos para la investigación arqueológica.

Según destacan los autores, la aplicación de la gramática de formas y el análisis arquitectónico comparado podrá emplearse en otros yacimientos donde existan dudas sobre la función original de determinadas estancias. Esta metodología contribuirá a reforzar la solidez de las interpretaciones arqueológicas y a reducir las especulaciones en aquellos casos en los que apenas se conservan restos materiales.

Un impulso para el valor patrimonial de Fuente Álamo

Más allá de su interés científico, el descubrimiento aporta una nueva dimensión al conjunto arqueológico de Fuente Álamo, al dotarlo de un relato histórico de gran relevancia cultural.

Los investigadores consideran que esta reinterpretación contribuirá a reforzar la puesta en valor patrimonial, museográfica y turística de la villa romana de Puente Genil, uno de los yacimientos más destacados de la provincia de Córdoba, al incorporar un elemento excepcional dentro del panorama arqueológico romano: la que, hasta el momento, está considerada como la biblioteca más antigua documentada de Hispania y la más occidental del Imperio Romano.