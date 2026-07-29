Cultura iniciará en septiembre el nuevo itinerario de acceso al Salón Rico de Medina Azahara

Cultura iniciará previsiblemente a comienzos de septiembre las obras para crear un nuevo itinerario de visita hacia el Salón Rico de Medina Azahara por el borde oriental de la zona excavada. La actuación, que salió a licitación el pasado mes de mayo, ya ha sido adjudicada por cerca de 878.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de nueve meses.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha explicado que la intervención permitirá recuperar para el recorrido público el histórico Camino de los Nogales, una vía original de época califal de unos 200 metros que conserva parte de su pavimento.

El proyecto pretende mejorar la seguridad y comodidad de los visitantes, proteger los restos arqueológicos y adaptar el recorrido al aumento de afluencia registrado desde la declaración de Medina Azahara como Patrimonio Mundial. Los trabajos se desarrollarán por fases para mantener abierto el conjunto durante las obras.

El Camino de los Nogales es una de las vías de la ciudad califal que mejor conserva su configuración y permite comprender con mayor claridad su trazado original. Hasta ahora permanecía fuera del itinerario habitual, pero la actuación lo integrará en el recorrido hacia el Salón Rico.

Los trabajos incluirán la limpieza y el rejuntado del camino, la restauración de piezas originales, la recuperación de cotas y la protección de las canalizaciones históricas. En aquellos tramos donde el pavimento haya desaparecido se ejecutarán nuevas superficies compatibles con el entorno arqueológico. También se consolidará y recrecerá el muro de sillares de calcarenita que delimita el camino por su lado norte.

Pasarelas para proteger el pavimento original

En las zonas más sensibles se colocarán pasarelas de madera de ipé sobre estructura metálica, con una anchura aproximada de 1,80 metros. Estas plataformas permitirán el paso del público sin pisar directamente los pavimentos originales y se adaptarán a la topografía mediante rampas cuando sea necesario.

La actuación permitirá avanzar hacia un recorrido en el que la entrada y la salida discurran por espacios distintos. Según Del Pozo, la recuperación del camino supondrá una mejora sustancial de la visita y permitirá mostrar una parte hasta ahora poco visible de la ciudad califal.

El proyecto no se limita al Camino de los Nogales. En la Puerta Norte se retirarán los pavimentos deteriorados de cemento y mortero existentes en el acceso, la explanada inicial y la bajada hacia el Edificio Basilical Superior. Esos materiales serán sustituidos por un pavimento blando de mortero de cal, más continuo y compatible con el conjunto arqueológico. También se limpiarán y repararán las escaleras, se integrará el arbolado y se colocarán nuevas barandillas en los puntos donde sean necesarias.

En la explanada del gran pórtico se reparará una franja del recorrido con terrizo natural estabilizado. Además, se ejecutará una actuación para desviar las aguas procedentes de la montaña y evitar que penetren bajo la cerca norte y provoquen nuevos procesos de erosión.

El nuevo itinerario alcanzará también el Jardín Alto, donde se consolidará el pavimento del andén oriental, especialmente en una zona que presenta hundimientos. El proyecto contempla eliminar elementos impropios, como algunos pavimentos puntuales de madera, y reconstruir los límites del andén para dar continuidad al recorrido que conduce hasta el Salón Rico.

Su ejecución se suma a las actuaciones desarrolladas por la Junta en el conjunto durante 2025 y 2026, que representan una inversión global de alrededor de 3,3 millones de euros.