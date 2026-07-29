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Cultura

La cordobesa Mayte Adrián gana el primer premio del certamen de copla Vega del Guadalquivir

La artista dedica su triunfo a sus seguidores y familiares, reafirmando el futuro del género

Mayte Adrián.

Mayte Adrián. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

La artista cordobesa Mayte Adrián ha conseguido el primer premio del certamen de copla Vega del Guadalquivir, celebrado el pasado 17 de julio en la localidad sevillana de Alcalá del Río.

Adrián fue la cantante seleccionada para representar a Córdoba en el concurso, al que inicialmente se presentaron más de un centenar de aspirantes. La intérprete logró superar las distintas fases clasificatorias, alcanzó la semifinal y posteriormente obtuvo el pase a la gran final, en la que terminó alzándose con el primer premio.

La artista ha destacado la importancia de este reconocimiento tanto para su trayectoria profesional como en el plano personal. Mayte Adrián ya había sido seleccionada para participar en la edición anterior, aunque finalmente no pudo asistir al tener comprometida otra actuación.

La cantante ha agradecido el apoyo recibido por parte de los aficionados cordobeses que se desplazaron hasta Alcalá del Río para acompañarla durante el certamen. Asimismo, ha dedicado el galardón a su familia, a sus allegados y a todas las personas que respaldan su carrera y mantienen su compromiso con la copla.

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"La copla no muere, sigue adelante y con más fuerza que nunca", ha defendido Adrián, quien ha destacado el papel de los ayuntamientos y municipios que continúan organizando este tipo de concursos. La artista considera que estos certámenes contribuyen a mantener vivo un género transmitido entre generaciones: "Es algo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos; no puede morir".

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