El Festival Castillo del Cante de Ojén homenajea a Fosforito en su 51ª edición

El 51º Festival Flamenco Castillo del Cante rendirá homenaje a Antonio Fernández Díaz Fosforito y reunirá el sábado 1 de agosto, a las 22.00 horas, a destacados nombres del panorama flamenco como son Israel Fernández, El Pele o Aurora Vargas, entre otros.

La programación ha sido presentada por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el alcalde de Ojén, Juan Merino; la concejala de Cultura y Fiestas, María José Cámara; y la artista flamenca local Josefina García.

El cartel estará encabezado por el cantaor toledano Israel Fernández, que compartirá escenario con El Pele, Aurora Vargas, José Alberto El Canario y Fina La Churruca. La cita, presentada por Salvador de la Peña, se celebrará en el patio del CEIP Los Llanos.

Un homenaje al legado de Fosforito

Patricia Navarro ha definido el festival como “un punto de encuentro para todos los amantes del flamenco” y ha agradecido al Ayuntamiento de Ojén su compromiso con la difusión de este arte, que permite que Málaga siga siendo “un referente en el arte, el talento y la tradición que supone el flamenco”.

La delegada ha destacado que esta edición estará dedicada a Fosforito, a quien ha calificado como “uno de los grandes maestros del flamenco”. También ha recordado la concesión de la Medalla de Andalucía al cantaor hace dos décadas y la capilla ardiente habilitada por el Ayuntamiento de Málaga tras su fallecimiento.

Según Navarro, el homenaje promovido por el Ayuntamiento y los vecinos de Ojén refleja el esfuerzo del municipio por “preservar y promocionar una de las grandes joyas culturales que tiene Andalucía”. En este sentido, ha subrayado que el legado y la vinculación de Fosforito con el cante jondo “ya son inmortales”.

La representante de la Junta también ha señalado el respaldo de la Administración autonómica al sector flamenco. Entre las medidas citadas se encuentran el aumento del presupuesto del Instituto Andaluz del Flamenco hasta los 3,4 millones de euros, un 24% más que en 2019; la aprobación de la primera Ley Andaluza del Flamenco en 2023; la puesta en marcha del Plan General Estratégico del Flamenco; y las ayudas a peñas y festivales, con cuantías máximas de 5.000 y 12.000 euros, respectivamente.

Ojén reivindica su identidad y sus raíces

El alcalde de Ojén, Juan Merino, ha puesto en valor el atractivo turístico del municipio, al que ha definido como el “balcón de la Costa del Sol” y la “puerta de entrada sur del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves”.

Merino también ha destacado la cercanía con Marbella y ha animado a sus visitantes a descubrir este pueblo blanco malagueño, sus calles, su gastronomía y sus espacios naturales.

La edición comenzará, al igual que el año anterior, con el reconocimiento a cinco nuevos galardonados y un homenaje a los fundadores del festival.

El cartel anunciador, obra de Daniel Espada, con fotografía de Juan Antonio Gómez y diseño gráfico de Ricardo Barquín, representa la historia y la identidad de Ojén mediante elementos como el histórico Aguardiente de Ojén y una vivienda centenaria de la localidad.

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Con más de medio siglo de trayectoria, el Castillo del Cante de Ojén reafirma su papel como una de las citas flamencas destacadas de Málaga y Andalucía, manteniendo vivo el legado de sus grandes maestros y acercando el cante jondo a nuevas generaciones.