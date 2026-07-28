Ana Blandiana y el programa de RNE 'La Estación Azul' recibirán los primeros Premios Cosmopoética Ciudad de Córdoba

Córdoba volverá a convertirse este otoño en el epicentro de la poesía en una nueva edición del festival Cosmopoética que llega con novedades. La escritora rumana Ana Blandiana y el programa de Radio Nacional de España La Estación Azul serán distinguidos con los primeros Premios Cosmopoética Ciudad de Córdoba, unos galardones que se estrenarán durante la 23ª edición del Festival Internacional de Poesía.

Cosmopoética 2026 se celebrará en la capital cordobesa entre el 25 de septiembre y el 3 de octubre bajo el lema Inventar la alegría. La programación de este año tendrá como eje la figura de Jorge Luis Borges, coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte del escritor argentino.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, será el encargado de entregar los nuevos reconocimientos durante la gala de clausura del festival. La ceremonia concluirá con un recital protagonizado por la cantaora Rocío Márquez y la poeta Carmen Camacho. Bellido ha explicado que estos premios nacen como una forma de reconocimiento por parte de una ciudad que cuenta con un festival consolidado y que busca distinguir “a personas o entidades que desarrollan una labor poética preeminente e insustituible”.

Ana Blandiana, premio a la trayectoria poética

El Consistorio ha infromado que los Premios Cosmopoética Ciudad de Córdoba contarán con dos modalidades: trayectoria poética y difusión de la poesía.

El galardón a la trayectoria ha recaído en Ana Blandiana, una de las voces más influyentes de la literatura rumana contemporánea y reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Su obra poética y ensayística se ha caracterizado por la defensa de la libertad, la memoria y los derechos humanos.

Por su parte, el premio a la difusión de la poesía será entregado a La Estación Azul, histórico programa de RNE por cuyos micrófonos han pasado algunos de los autores y obras más relevantes de las últimas dos décadas. El espacio radiofónico es considerado uno de los grandes referentes culturales de la radio pública española.

Borges, Córdoba y la invención de la alegría

La 23ª edición de Cosmopoética reunirá a destacadas figuras de la literatura internacional. Entre los invitados anunciados se encuentran los premios Princesa de Asturias de las Letras Siri Hustvedt, Leonardo Padura y John Banville, además del escritor nicaragüense y premio Cervantes Sergio Ramírez.

La programación reivindicará la literatura como una forma de felicidad en tiempos complejos. También profundizará en la obra, la personalidad y la influencia de Borges, con especial atención a sus vínculos literarios y personales con Córdoba y Andalucía.

El festival incorporará, además, actividades de contenido social mediante la colaboración con entidades como la Fundación Prolibertas, la ONCE y el Cabildo Catedral de Córdoba. Estas iniciativas facilitarán la participación de colectivos como las personas sin hogar y las personas con discapacidad visual.

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Cosmopoética es una iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba, organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico. Cuenta con la colaboración de la Fundación Kutxabank, la ONCE, la Fundación Prolibertas y el Cabildo Catedral.