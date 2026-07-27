El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba participa en la exposición 'Y sonó la música' de la Fundación Unicaja en Málaga

El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba ha cedido en préstamo a la Fundación Unicaja la obra La Copla (1927) para que se integre en la exposición Y sonó la música. Iconografía musical en el arte, que se inaugurará este martes en Málaga. La muestra, que tiene por temática el impacto de la música en la historia del arte, incorpora otros lienzos icónicos como La Virgen de la Faja, una de las obras más valoradas de Murillo.

Según ha informado la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, "esta colaboración supone una oportunidad única para hacer todavía más fuertes los estrechos lazos que unen Córdoba y Málaga". Con la perspectiva de "impulsar futuros proyectos culturales compartidos, el museo ha decidido ceder una de sus piezas más representativas para el bloque de la exposición que se concentra en el papel de la mujer en la música", ha aseverado.

'La Copla' se exhibe en la exposición ‘Y sonó la música’ de la Fundación Unicaja en Málaga. / CÓRDOBA

"La presencia de esta obra maestra permitirá proyectar la riqueza del patrimonio artístico cordobés en un marco expositivo de primer nivel andaluz y nacional", ha insistido la teniente de alcalde. Concretamente, La Copla es una obra en óleo y temple sobre lienzo que podrá admirarse en la sede malagueña de la Fundación Unicaja hasta el día 2 de noviembre.

La pinacoteca cordobesa se ha encargado de supervisar el transporte de la obra hasta la capital malagueña, lo cual ha requerido del diseño de una caja ajustada a las dimensiones de la obra. De igual forma, se ha constatado que el cuadro ha llegado a su destino sin sufrir ningún tipo de alteración.

La exposición 'Y sonó la música' reúne más de un centenar de piezas entre pinturas, esculturas, instrumentos históricos, partituras y documentos. Y propone un recorrido para explorar la trascendencia de la música en el arte desde el Renacimiento hasta la época contemporánea, contando con firmas de la talla de Caravaggio, Picasso, Zurbarán y el propio Julio Romero de Torres.

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Además, la parte expositiva se va a completar con un ciclo de conferencias académicas y una programación de conciertos que ambientarán la experiencia.