Slow Music 2026
Siloé agota las entradas de pista para su concierto en Pozoblanco a más de dos meses de la cita
Es una de las citas más esperadas de la programación del Slow Music 2026 que se celebra en la localidad cordobesa
El concierto que Siloé ofrecerá el próximo 16 de octubre en la Plaza de Toros de Pozoblanco ya ha agotado todas las localidades de pista, confirmando la enorme expectación que ha despertado una de las actuaciones más esperadas del ciclo Slow Music 2026.
La extraordinaria respuesta del público consolida el gran momento que atraviesa la banda liderada por Fito Robles, convertida en uno de los grandes referentes del panorama musical nacional gracias a un directo vibrante y un repertorio repleto de éxitos que ha conquistado a miles de seguidores en toda España.
Con el aforo de pista completamente vendido, el concierto del 16 de octubre se perfila como una de las grandes citas musicales del otoño en Andalucía y como uno de los platos fuertes de la programación de Slow Music Pozoblanco.
La organización agradece la confianza del público y recuerda que aún permanecen disponibles localidades de grada en www.eventsentradas.com y en los puntos de venta físicos, por lo que anima a quienes no quieran perderse esta cita a adquirir sus entradas cuanto antes, antes de que el evento alcance el lleno absoluto.
El cartel del Slow Music 2026
El concierto de Siloé abrirá un intenso fin de semana musical en Pozoblanco, dentro de un cartel que también contará con la actuación de Juan Magán y el espectáculo Las Guerreras K-Pop, reforzando la apuesta de la ciudad por atraer grandes eventos culturales y musicales.
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