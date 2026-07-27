Fernán Núñez celebra su octavo Festival de Teatro con entrada gratuita del 30 de julio al 1 de agosto

El Ayuntamiento de Fernán Núñez ha presentado la programación del octavo Festival de Teatro, que se celebrará entre el 30 de julio y el 1 de agosto, «consolidándose como una de las principales citas culturales del verano en la provincia», indica el Consistorio. Este ciclo cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba.

Durante tres jornadas, el recinto ferial y los Jardines del Palacio Ducal acogerán una programación que combinará teatro, música, humor y espectáculos familiares y otros dirigidos al público adulto, manteniendo la apuesta del Ayuntamiento por acercar la cultura a todos los públicos. La entrada es gratuita para todas las obras.

Las representaciones programadas a las 22.00 horas en el recinto ferial están dirigidas a todos los públicos, mientras que las funciones de las 23.59 horas, que tendrán lugar en los Jardines del Palacio Ducal, están especialmente recomendadas para público adulto.

Las obras previstas son las siguientes:

El 30 de julio, en el recinto ferial, a las 22.00 horas, Cenicienta, de Producciones Candileja

El 31 de julio, a las 22.00 horas, en el recinto ferial, será el turno de Evozlution, del prestigioso grupo B Vocal

El 31 de julio. a las 23.59 horas, en los jardines del Palacio Ducal, 3 de 40, de la compañía cordobesa A Rajatabla

El 1 de agosto, a las 22.00 horas en el recinto ferial está programada la función Pijama para seis, con el actor Gabino Diego como protagonista

El 1 de agosto, a las 23.59 horas en los jardines del Palacio la obra Petición de mano XIX, de Eärendil Teatro.

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Valoración municipal

El Ayuntamiento de Fernán Núñez destaca que el octavo Festival de Teatro vuelve a poner en valor algunos de los espacios más emblemáticos de Fernán Núñez, como el recinto ferial y los Jardines del Palacio Ducal, ofreciendo al público una experiencia cultural única en "un entorno patrimonial excepcional". El ayuntamiento resalta la "extraordinaria respuesta del público edición tras edición, agradeciendo su implicación, respeto y cariño hacia una iniciativa que se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del municipio". El alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, y la concejala Maria Ángeles Rubio han sido los encargados de presentar este nuevo ciclo teatral.