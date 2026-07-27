Ciclo municipal
Fernán Núñez celebra su octavo Festival de Teatro con entrada gratuita del 30 de julio al 1 de agosto
El ciclo cultural, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, se celebrará en el recinto ferial y los Jardines del Palacio Ducal.
El Ayuntamiento de Fernán Núñez ha presentado la programación del octavo Festival de Teatro, que se celebrará entre el 30 de julio y el 1 de agosto, «consolidándose como una de las principales citas culturales del verano en la provincia», indica el Consistorio. Este ciclo cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba.
Durante tres jornadas, el recinto ferial y los Jardines del Palacio Ducal acogerán una programación que combinará teatro, música, humor y espectáculos familiares y otros dirigidos al público adulto, manteniendo la apuesta del Ayuntamiento por acercar la cultura a todos los públicos. La entrada es gratuita para todas las obras.
Las representaciones programadas a las 22.00 horas en el recinto ferial están dirigidas a todos los públicos, mientras que las funciones de las 23.59 horas, que tendrán lugar en los Jardines del Palacio Ducal, están especialmente recomendadas para público adulto.
Las obras previstas son las siguientes:
- El 30 de julio, en el recinto ferial, a las 22.00 horas, Cenicienta, de Producciones Candileja
- El 31 de julio, a las 22.00 horas, en el recinto ferial, será el turno de Evozlution, del prestigioso grupo B Vocal
- El 31 de julio. a las 23.59 horas, en los jardines del Palacio Ducal, 3 de 40, de la compañía cordobesa A Rajatabla
- El 1 de agosto, a las 22.00 horas en el recinto ferial está programada la función Pijama para seis, con el actor Gabino Diego como protagonista
- El 1 de agosto, a las 23.59 horas en los jardines del Palacio la obra Petición de mano XIX, de Eärendil Teatro.
Valoración municipal
El Ayuntamiento de Fernán Núñez destaca que el octavo Festival de Teatro vuelve a poner en valor algunos de los espacios más emblemáticos de Fernán Núñez, como el recinto ferial y los Jardines del Palacio Ducal, ofreciendo al público una experiencia cultural única en "un entorno patrimonial excepcional". El ayuntamiento resalta la "extraordinaria respuesta del público edición tras edición, agradeciendo su implicación, respeto y cariño hacia una iniciativa que se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del municipio". El alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, y la concejala Maria Ángeles Rubio han sido los encargados de presentar este nuevo ciclo teatral.
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
- Córdoba, un escenario de película
- La ermita de Los Pinares deja una herida abierta tras el incendio de Cerro Muriano (Córdoba): «Aquí ha ardido un cementerio»
- Día de los abuelos: El legado de una generación de cordobeses
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- El Infoca da por controlado el incendio de Cerro Muriano en Córdoba mientras continúan las tareas de refresco en la zona
- La Junta de Andalucía cambia las contraseñas de Séneca tras detectar un posible 'hackeo' a datos de profesores y alumnos