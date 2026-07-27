Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Humo en CórdobaObras y tráficoMovilidad en veranoMurales SubbéticaCaballerizasVuelta a España CórdobaStage Córdoba CFFiestas agostoCuponazo PozoblancoErmita Cerro MurianoGuardia Civil CórdobaAlfonso CabelloEl tiempoMilitar CabraIncendios MadridCarlos Marín
instagramlinkedin

Ciclo municipal

Fernán Núñez celebra su octavo Festival de Teatro con entrada gratuita del 30 de julio al 1 de agosto

El ciclo cultural, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, se celebrará en el recinto ferial y los Jardines del Palacio Ducal.

La concejala María Ángeles Rubio y el alcalde, Alfonso Alcaide. | CÓRDOBA

La concejala María Ángeles Rubio y el alcalde, Alfonso Alcaide. | CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Fernán Núñez

El Ayuntamiento de Fernán Núñez ha presentado la programación del octavo Festival de Teatro, que se celebrará entre el 30 de julio y el 1 de agosto, «consolidándose como una de las principales citas culturales del verano en la provincia», indica el Consistorio. Este ciclo cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba.

Durante tres jornadas, el recinto ferial y los Jardines del Palacio Ducal acogerán una programación que combinará teatro, música, humor y espectáculos familiares y otros dirigidos al público adulto, manteniendo la apuesta del Ayuntamiento por acercar la cultura a todos los públicos. La entrada es gratuita para todas las obras.

Las representaciones programadas a las 22.00 horas en el recinto ferial están dirigidas a todos los públicos, mientras que las funciones de las 23.59 horas, que tendrán lugar en los Jardines del Palacio Ducal, están especialmente recomendadas para público adulto.

Las obras previstas son las siguientes:

  • El 30 de julio, en el recinto ferial, a las 22.00 horas, Cenicienta, de Producciones Candileja
  • El 31 de julio, a las 22.00 horas, en el recinto ferial, será el turno de Evozlution, del prestigioso grupo B Vocal
  • El 31 de julio. a las 23.59 horas, en los jardines del Palacio Ducal, 3 de 40, de la compañía cordobesa A Rajatabla
  • El 1 de agosto, a las 22.00 horas en el recinto ferial está programada la función Pijama para seis, con el actor Gabino Diego como protagonista
  • El 1 de agosto, a las 23.59 horas en los jardines del Palacio la obra Petición de mano XIX, de Eärendil Teatro.

Noticias relacionadas

Valoración municipal

El Ayuntamiento de Fernán Núñez destaca que el octavo Festival de Teatro vuelve a poner en valor algunos de los espacios más emblemáticos de Fernán Núñez, como el recinto ferial y los Jardines del Palacio Ducal, ofreciendo al público una experiencia cultural única en "un entorno patrimonial excepcional". El ayuntamiento resalta la "extraordinaria respuesta del público edición tras edición, agradeciendo su implicación, respeto y cariño hacia una iniciativa que se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del municipio". El alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, y la concejala Maria Ángeles Rubio han sido los encargados de presentar este nuevo ciclo teatral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  2. El incendio de Cerro Muriano, entre los seis mayores de Córdoba en una década: el precedente de 2007 arrasó 4.100 hectáreas
  3. Córdoba, un escenario de película
  4. La ermita de Los Pinares deja una herida abierta tras el incendio de Cerro Muriano (Córdoba): «Aquí ha ardido un cementerio»
  5. Día de los abuelos: El legado de una generación de cordobeses
  6. El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
  7. El Infoca da por controlado el incendio de Cerro Muriano en Córdoba mientras continúan las tareas de refresco en la zona
  8. La Junta de Andalucía cambia las contraseñas de Séneca tras detectar un posible 'hackeo' a datos de profesores y alumnos

Fernán Núñez celebra su octavo Festival de Teatro con entrada gratuita del 30 de julio al 1 de agosto

Fernán Núñez celebra su octavo Festival de Teatro con entrada gratuita del 30 de julio al 1 de agosto

El Córdoba CF ya trabaja en Oliva para afinar su puesto a punto en la concentración de pretemporada

El Córdoba CF ya trabaja en Oliva para afinar su puesto a punto en la concentración de pretemporada

El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba participa en la exposición 'Y sonó la música' de la Fundación Unicaja en Málaga

El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba participa en la exposición 'Y sonó la música' de la Fundación Unicaja en Málaga

Rubén Bueno, biólogo: “Los mosquitos no eligen a las personas por la sangre, sino por los compuestos químicos que desprenden”

Rubén Bueno, biólogo: “Los mosquitos no eligen a las personas por la sangre, sino por los compuestos químicos que desprenden”

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba entra en aviso naranja y mira a un fin de semana con máximas de 44 grados... y mínimas de 25

Córdoba entra en aviso naranja y mira a un fin de semana con máximas de 44 grados... y mínimas de 25

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Aagesen responde a los bulos sobre los incendios, y los califica como "irresponsabilidad política"

Aagesen responde a los bulos sobre los incendios, y los califica como "irresponsabilidad política"
Tracking Pixel Contents