Paco Ocón, cantaor cordobés ganador del Melón de Oro en Lo Ferro: "Mis referentes son la gente de mi tierra"

El cordobés Paco Ocón, natural de Adamuz, se hizo este sábado con el Melón de Oro en la 46 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. Era el cuarto año que Ocón participaba en el festival. En el primero, el cantaor ya se hizo con el segundo premio, el Molino de Lo Ferro a la mejor ferreña. En esta ocasión, el primer puesto ha llegado con una soleá, unas alegrías de Córdoba y una petenera, acompañado al toque por Antonio Carrión.

De esta manera, Ocón ha alzado el Melón de Oro, que este año llega con la mayor cuantía que ha ofrecido el festival a sus ganadores hasta la fecha: un total de 17.000 euros, además de la placa Sebastián Escudero.

Entrevistamos a Ocón pocas horas después de recibir el premio, todavía en el coche y desde el asiento del copiloto, donde el cantaor reconoce que aún no ha dormido. Le esperan cinco horas de viaje entre la tierra que agradece y reconoce su talento, Lo Ferro, y la que lo vio crecer y le regaló todo lo que hoy sabe, a la que vuelve con el Melón de Oro: su Córdoba, su Adamuz.

-¿Cómo se siente después de haber recibido el premio?

-Asimilándolo todavía. Estoy recibiendo llamadas por todos lados y hasta que no tenga un hueco para descansar y asimilarlo creo que no voy a ser consciente de lo que ha pasado.

-¿Qué pasó por su cabeza cuando escuchó su nombre como ganador?

Estuve toda la noche lleno de nervios. Me tocó el quinto para actuar, y desde las seis o siete que empezó el sorteo, la espera hasta que cantas… Y encima te toca el último, viendo, además, que todos los compañeros lo están haciendo bastante bien, pues imagínate. Se va acercando mi turno, y ya canto yo, y después al menos una hora y media hasta que dan el resultado… En el cuerpo lo llevo, ¿sabes? [Bromea]

-¿Qué tal ha vivido el concurso? ¿Cómo han sido estos días?

-Han sido muy intensos. La verdad que bastante cansado. Trabajo entre semana, así que salí el viernes, la misma noche me tocó la fase de semifinal, y he estado un poquito cansado, pero ha merecido la pena. Por motivos personales, al finalizar el concurso me tuve que volver, así que no he dormido todavía, vamos.

-¿Esperaba ser finalmente el ganador?

-Este es el cuarto año que participo. El primero, en 2022, gané la ferreña, el premio Molino de Lo Ferro a la ferreña mejor cantada, y esto lo digo a fin de que quede constancia de que todos los años han sido rivales bastante fuertes en las finales. Este año, igual. Tanto Susana Romero, como Emilio Chaparro… ¡Todos! Cualquiera cantaba estupendamente. Yo no sabía que iba a ganar. Cuando terminé de cantar me vi con posibilidades porque dentro de cómo yo lo hago, lo hice bien. Me vi con posibilidades, pero es que todos podían haber ganado.

-Y, a partir de ahora, ¿qué?

-A partir de ahora espero tener algo más de festivales y cositas con la promoción que se haga, que desde Lo Ferro lo hacen estupendamente. Hay mucha responsabilidad a las espaldas detrás de este premio.

-¿Qué lugar ocupa el flamenco en su vida?

-Mi relación con el flamenco es desde chiquito. En mi casa, con mi hermano y mi padre, todo el día estaban ahí con su guitarra y con su cante, que mi padre cantaba, y son los que me aficionaron al flamenco. Por ahí me viene todo, de familia.

-¿Y cuándo empezó usted?

-Mis inicios fueron en un grupo rociero con compañeros cantaores flamencos de Adamuz que me metieron en el grupo, y mi hermano fue el que me apuntó a un concurso de jóvenes flamencos en Córdoba, sobre el año 2000. Ahí fue cuando empecé a subirme a escenarios en solitario y a dedicarme a esto, pero vaya, que yo cantar he cantao siempre.

-La presencia de cantaores andaluces suele ser mayoritaria en Lo Ferro. ¿Sigue siendo Andalucía la gran cantera del flamenco?

-Sí, la gran mayoría somos andaluces, aunque en esta ocasión hemos tenido también algún concursante en las semifinales de Albacete; también ha estado Emilio Chaparro de Badajoz… La verdad es que están cantando muy bien por todos lados, ya no tiene nada que ver con la frontera andaluza, en cualquier sitio se sabe cantar estupendamente.

-¿Cómo describiría lo que es el flamenco a alguien que está fuera del mundillo?

-Pues… ¡Qué complicao! Yo creo que el flamenco es una forma de expresar nuestras raíces de Andalucía, nuestro cante y nuestra música. Al igual que otras músicas con otros orígenes, esta la tenemos aquí, gracias a Dios. Y te digo que el que se aficione al flamenco no lo va a soltar, seguro, se va a enganchar.

-¿Quiénes son sus referentes?

-No me canso de decirlo, mis referentes son la gente de mi tierra. Por su puesto, mi padre, Rafael, pero además, de Córdoba, he escuchado mucho a Fosforito; a Luis de Córdoba… Y si nos ponemos un poquito más antiguos, a Vallejo, a Valderrama… Aunque sobre todo a Fosforito, en él me veo mucho y he intentado cogerle lo que he podido.