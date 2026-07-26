Flamenco
El cantaor cordobés Paco Ocón se lleva el Melón de Oro del Festival de Lo Ferro
El adamuceño se impuso con una soleá, unas alegrías de Córdoba y una petenera, con el toque de Antonio Carrión
Efe
El cantaor cordobés Francisco Ocón Cuadrado ha sido el ganador del Melón de Oro de la 46 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, han informado este domingo en un comunicado los organizadores.
Al toque, Antonio Carrión
Con una soleá, unas alegrías de Córdoba y una petenera con el toque de Antonio Carrión, Ocón se ha llevado el premio principal del certamen, que ha otorgado al vencedor la placa Sebastián Escudero y un premio de 17.000 euros.
El premio Fosforito a la mejor ferreña, valorado en 6.000 euros, se lo ha llevado la jienense Julia Moreno Herrador con el toque de Paco González, mientras que el galardón Cante Aflamencado ha sido para Emilio Chaparro Serrano.
El premio Cantes Básicos se lo ha llevado María González García y la distinción Cantes de Ritmo, Susana Romero Alonso.
También se ha entregado el premio Sabor Flamenco a la Venta Vargas de San Fernando y la Medalla de Oro a esta ciudad.
En la jornada final del festival se rindió homenaje al cantaor José Domínguez Muñoz, El Cabrero, fallecido en mayo de este año, con la intervención de la activista cultural Jutxa Ródenas. Su hijo, Crespo Zapata, interpretó un fandango, una soleá y una bulería.
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