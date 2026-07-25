'Marielle lo sabe todo'.

Ópera prima escrita y dirigida por Frédéric Hambalek a partir de una curiosa y original idea. Un cuento sobre la hipocresía en la pareja contemporánea, sobre qué ocurriría si salieran a la luz todos esos secretos y mentiras que sobrevuelan entre los progenitores de una niña que, a raíz de recibir una bofetada por parte de una compañera de colegio, empieza a tener poderes telepáticos que le obligan a ver y oír todo aquello que hablan o hacen sus padres… sin estar allí.

Producción alemana, con aspecto de sátira y un toque de fantástico, rebosante de mordaz ironía, molesta y desconcertante, nos conduce por caminos en que el espectador no sabrá si reír o reflexionar y valorar la importancia de la sinceridad en el mundo de hoy. Una tragedia para estos personajes que ven cómo su intimidad salta por los aires, mutando desde la estupefacción e incredulidad por aquello que está ocurriendo, hasta quedar a expensas de una niña, su hija, que pone sobre la mesa todo aquello oculto hasta entonces, unos hechos que tendrán que afrontar sin saber de qué manera hacerlo, en un ejercicio de surrealismo llevado al límite. Porque la niña que da título al filme, Marielle -magnífica interpretación de Laeni Geiseler-, se revela como un instrumento para que se desmoronen los cimientos que conforman esa aparente perfección que sustenta la relación de pareja del matrimonio que interpretan Felix Kramer (en el papel de un editor cuestionado en su empresa, aunque se niegue a reconocerlo en casa) y Julia Jentsch (que representa a una mujer insatisfecha con su pareja, con deseos sexuales inconfesables con respecto a un subordinado en el ámbito laboral).

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La ruptura del equilibrio en el seno de una familia aparentemente perfecta, que lo tiene todo, fluye hacia situaciones que basculan entre el absurdo y la incomodidad, creciendo en crueldad a medida que avanza el relato como en un juego de dominó cada vez más insostenible… hasta territorios insospechados, muy alejados de esa paz reinante en la rutina de la cotidianidad.