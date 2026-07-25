Córdoba, un escenario de película

“Justo el día 19 de junio vuelvo a Priego a rodar una peli nueva”, contaba Guillermo Rojas, director de cine, guionista, productor y cordobés, por mensaje de WhatsApp al contactar con él con motivo de este reportaje. Lo escribía con ilusión, adornando el final del texto con un emoji sonriente. No es para menos. Más de tres años han pasado desde que en las calles de este mismo municipio se filmara su exitoso largometraje Solos en la noche (2024). Ahora, este fundador de la productora Summer Films y responsable de títulos como Una vez más (2020) o A las mujeres de España. María Lejárraga (2022), regresaba con el verano recién inaugurado a Priego de Córdoba, dispuesto a comenzar un nuevo proyecto con Córdoba como discreto telón de fondo.

Y es que así lleva siendo desde hace décadas. Porque antes de convertirse en Volantis, el puente romano fue simplemente el puente de Córdoba. Antes de ser Altojardín a ojos del mundo, el castillo de Almodóvar ya había albergado al rey Arturo (no sin motivo en todas las excursiones escolares es fotografía obligada el numerito de la espada). Y, por supuesto, muchísimo antes de que millones de espectadores recorrieran la Judería junto a la Rosario Flores de Pedro Almodóvar, los alrededores de la Mezquita y de la provincia entera ya se habían prestado a historias de bandoleros, toreros, cantantes y héroes.

Juego de tronos rueda en el Puente Romano / A.J. González

Seis décadas de rodajes

Desde clásicos como El reino de los cielos (2005), de Ridley Scott, quien escogió rodar parte de sus escenas en la provincia de Córdoba, concretamente en el Palacio de Portocarrero, situado en Palma del Río; o Entrelobos (2010), desarrollada en buena parte en la Sierra de Cardeña y Montoro; hasta series como Allí Abajo (cuyo último capítulo se rodó en el Palacio de Viana), o producciones más recientes como, precisamente, la ya mencionada Solos en la noche, Córdoba ha demostrado una capacidad constante para reinventarse delante de la cámara. Así lo expresa, por su parte, Guillermo Rojas, diciendo que “aquí se han rodado producciones míticas a lo largo de la historia del cine, pero nuestra memoria tiende a ser bastante olvidadiza y apenas recordamos títulos más allá de los más conocidos: Juego de Tronos, Carmen, Hable con ella...”.

Si bien es cierto que tendemos a inclinarnos por estos largometrajes, en ocasiones pasamos por alto otros muchos rodados en nuestra provincia no menos ricos. Bien porque quizá no han alcanzado semejante nivel a ojos de la industria; bien porque quizá ni sabíamos que parte del metraje se desarrolla en nuestra tierra. Pasodoble de José Luis García Sánchez o La casa de las palomas de Claudio Guerín son un buen ejemplo de ello a los que, Rojas, dice, “le gusta mucho reivindicar”. “Córdoba tiene algo muy importante, y es que está bastante inédita frente a otras ciudades y provincias mucho más vistas en el cine. Pienso en Madrid, Barcelona, Sevilla, la Costa del Sol, Canarias, por ejemplo... Hay un gran abanico de lugares que apenas se conocen como el Valle de los Pedroches o la Subbética” señala el cordobés.

No es casualidad que esa variedad de escenarios se haya convertido en uno de los principales reclamos con los que Andalucía Film Commission promociona la comunidad ante productoras nacionales e internacionales. La entidad destaca que, en apenas unos cientos de kilómetros, Andalucía reúne desiertos, sierras, playas, ciudades y castillos que han permitido recrear universos tan distintos como el planeta Naboo de Star Wars o los reinos de Juego de Tronos. En ese amplio mosaico, Córdoba aporta una combinación singular.

En realidad, la historia de Córdoba como escenario cinematográfico no comenzó con las grandes plataformas ni con las superproducciones internacionales. Su relación con el séptimo arte viene de antes, y se ha ido forjando con el paso del tiempo. Uno de los primeros títulos que inmortalizaron la magia de la capital fue El Cristo de los Faroles (1958), dirigida por Gonzalo Delgrás y protagonizada por Antonio Molina. La película tomó como eje la popular imagen de Capuchinos, convertida ya entonces en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

Pocos años después, daríamos el salto internacional con el musical Camelot (1967), dirigida por Joshua Logan. Para su rodaje, el castillo de Almodóvar del Río se transformó en la legendaria corte del rey Arturo. Adentrados ya en la década de los 80, otro hito llegó a las calles de la capital: Pasodoble (1988), de José Luis García Sánchez, rodada en el Palacio de Viana y reivindicada anteriormente por el director de Mujeres, de Coque Malla (2019) como una de esas películas que el tiempo ha relegado injustamente al olvido.

También es de justicia recordar la película Yo soy esa (1990), un inesperado éxito de taquilla de la época, dirigida por Luis Sanz y con unos jovencísimos Isabel Pantoja, José Coronado, Loles León o Juan Echanove como elenco principal. Su rodaje se produjo en diferentes enclaves del centro histórico de la ciudad, como la Judería, la calle Tomás Conde, la Plaza Maimónides o la ya mencionada plaza del Cristo de los Faroles.

Una ciudad de cine

Pero no fue hasta comienzos de los dosmil, con Carmen (2003) de Vicente Aranda, Callas Forever de Franco Zeffirelli y Hable con ella (2002) de Pedro Almodóvar, que Córdoba adquirió otro cariz. Esta última, además, trajo consigo la consagración internacional del realizador manchego, quien un año después ganaría el Óscar al mejor guion original y optaría al galardón de mejor director. A su vez, servir como escenario para ambas películas puso a la ciudad de Córdoba en el mapa global. Cómo olvidar la imagen de Paz Vega en aquellas Caballerizas Reales transformadas en Fábrica de Tabacos, o la preciosa escena en el Hotel Santo Domingo de Lucena, en la que Lydia (Rosario Flores) es vestida con el traje de luces.

Rodaje en la plaza de Capuchinos. / CÓRDOBA

Lo cierto es que rodar en espacios reales, como es el caso de Córdoba, influye a nivel creativo y de construcción de la historia, porque “aportan verdad, naturalidad y hacen que el espectador conecte mucho más”. Para Guillermo Rojas, el lugar donde ocurren las historias es fundamental para la construcción de las tramas y de los personajes, y le ayuda mucho visitarlos previamente e integrarlos en la idea que tiene en mente. “Ahora se están poniendo en marcha iniciativas como ‘Toma Primera’ de la Diputación, que están incentivando la descentralización de los rodajes fuera de nuestra capital”, destaca.

Esa apuesta por diversificar los escenarios de rodaje encuentra también respaldo en el ámbito académico. Un estudio del profesor Juan José Feria Sánchez, de la Universidad de Granada, sobre la producción andaluza de largometrajes documentales entre 2018 y 2022 constata una progresiva descentralización de los rodajes dentro de la comunidad autónoma. Si al comienzo del periodo la actividad se concentraba principalmente en Sevilla, cinco años después el mapa audiovisual se había expandido hacia otras provincias, entre ellas Córdoba, reflejando una creciente diversificación del sector y una mayor presencia de nuevos territorios en las producciones andaluzas.

“Obviamente, siempre creo que se debe aspirar a más: más recursos, más apoyos, más iniciativas, y más espacios vinculados al cine en todos sus campos”, aclara el guionista y productor. En este punto, es preciso poner en valor la celebración de la edición de 2025 de los Premios Carmen en Córdoba. Sobre esto, Guillermo Rojas apunta que “es importante, pero no menos que la existencia de certámenes como la Semana de Cine de Córdoba o el Certamen Audiovisual de Cabra, que son referencia ya para el sector”.

“Personalmente, me preocupa mucho la situación de los cines de verano de Córdoba capital y se me parte el alma cada vez que paso por algunos de los cines del centro que siguen abandonados. Me gusta soñar con que se podrían recuperar de alguna manera. Menos mal que contamos con la labor incesante de la Filmoteca de Andalucía y de algunas asociaciones que ayudan a la difusión del cine de una u otra manera”, concluye Rojas.

Cine que transforma

Pero más allá del impacto cultural y de la posible influencia social, ¿qué retorno real dejan estos rodajes en los municipios cordobeses que los acogen, como Priego de Córdoba, Lucena o Almodóvar del Río, entre otros? Guillermo Rojas no duda en responder que “a nivel económico depende mucho de la envergadura de la producción. No es lo mismo un videoclip o un corto que una película o una serie para una gran plataforma”.

Guillermo Rojas, en el centro, durante el rodaje de 'Solos en la noche'. / Curro Medina

Es por ello que la elección del lugar en el que va a concebirse un filme es clave y supone un fuerte impacto en la identidad del entorno en cuestión, porque “además de trabajar, las personas del equipo comen, duermen, pasean, y se relacionan con la población local”. En el caso de Hable con ella, por ejemplo, la gran mayoría de figurantes que aparecen son vecinos de la zona.

En ese sentido, mostrar las localizaciones y la cultura local a otra gente es algo muy interesante, “porque te brinda la oportunidad de obtener un retorno económico y de posicionamiento del lugar muy importante, pero creo que no vale hacerlo a cualquier precio”, explica Rojas, que dice estar “un poco cansado de producciones no andaluzas que vienen a nuestra tierra a contar historias que siguen perpetuando el cliché del andaluz vago, maleante y gracioso”.

Pese a todo, resulta esperanzador ver que profesionales del sector naturales de Córdoba y de la región apuestan cada vez más por impulsar el talento propio desde casa. “El estereotipo de chiste y pandereta creo que debemos dejarlo atrás y aprovechar que esas producciones se enriquezcan con nuestra particular mirada sobre el mundo. Por eso es crucial que no nos convirtamos en un lugar donde poder desarrollar nuestras propias historias como andaluces y como cordobeses”. Y que así sea.