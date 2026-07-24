Al Fresco vuelve a congregar a sus fieles en el inicio de un festival más que consolidado en Pozoblanco

Al Fresco ha iniciado este viernes el ciclo de festivales que cada verano se desarrolla en Pozoblanco, dos días donde la música en directo se impone desde la zona conocida como El Fuerte del recinto ferial. El festival demuestra año tras año su particular sello convirtiéndose en una cita imprescindible para muchas personas de la localidad, pero también de fuera de ella.

La noche del viernes ha comenzado con el dúo cordobés Lady Coulson, que han sustituido casi a última hora a los locales Algunos Hombres, que no han podido actuar por la lesión de unos de sus componentes. Con ese cambio, Al Fresco se inicia al ritmo del blues-punk que ofrece el dúo formado por Ale Sánchez y Lina Rodríguez. Con ellos el público ha calentado motores para disfrutar de una noche que comenzó con un potente directo.

Los cordobeses dieron el relevo a Parquesvr, una banda irreverente que no deja indiferente a nadie gracias a unas letras que aportan una mirada crítica, satírica y afilada sobre la realidad y actualidad contemporánea. La banda llegó a Pozoblanco con un repertorio donde tienen cabida las canciones de su último disco, Mitos y leyendas, lanzado en la pasada primavera y donde aparece la mano del pozoalbense Raúl Pérez (La Mina), además de otros éxitos de la banda, que no ha defraudado.

La primera jornada del Al Fresco terminó con Cervatana, grupo con un álbum homónimo en el mercado que le ha servido de carta de presentación, aunque los sonidos de la banda se dejan notar en un directo y una puesta en escena que conecta con el público. Los extremeños han dado muestra de la heterogeneidad de sonidos que les caracteriza cerrando una noche que ha seguido desde la cabina de dj con Ángel López a los mandos.

Este sábado será el turno de Tito Ramírez y Los Verdaderos Reales, con su particular cruce de rock and roll, mambo, boogaloo, soul y ritmos caribeños; Quentin Gas & Los Zíngaros, banda sevillana que conecta flamenco, psicodelia, rock y tradición con una personalidad difícil de encasillar; Las Petunias, trío madrileño de punk-pop desacomplejado y melódico, destinado a dejar una huella generacional; y los locales Doce, que han presentado el repertorio de su primer disco, completando una segunda jornada pensada para mantener el pulso de principio a fin.