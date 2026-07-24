El festival Córdoba Live reúne a más de 65.000 asistentes en su segunda edición

El festival Córdoba Live cerró su segunda edición con más de 65.000 asistentes en los diez conciertos y espectáculos celebrados entre los meses de junio y julio, según los datos facilitados por la organización.

Entre las cifras aportadas, destaca que más del 33% de los asistentes procedían de fuera de Córdoba, un dato que, a juicio de la organización, refleja la capacidad del ciclo para atraer visitantes durante los meses de verano.

Asistencia y repercusión

La organización sostiene que el evento ha tenido incidencia en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte y el alojamiento, y ha anunciado la elaboración de un estudio para cuantificar el impacto económico de esta segunda edición.

El cartel ha incluido actuaciones de Hombres G, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh y Chayanne, además de citas como Love the 90's, I Love Reggaeton, La Flamenca, Cantajuego y la celebración de la final del Mundial con Super EGB y Planeta 80.

La organización también ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, los servicios municipales, los cuerpos de seguridad y las entidades del sector turístico y hostelero que han participado en el desarrollo del evento.