El 50 aniversario de la Axerquía, Aitana Sánchez-Gijón y el flamenco protagonizan la programación del IMAE hasta final de año

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, ha presentado este viernes la programación cultural del Gran Teatro, la Axerquía y el Góngora para los últimos meses de la temporada (septiembre-diciembre). El 50 aniversario del Teatro de la Axerquía será una de las claves de dicha programación, que mezclará tragicomedia clásica, flamenco y magia con la visita de algunos de los rostros más reconocidos del país, como el de Aitana Sánchez-Gijón.

50 aniversario del Teatro de la Axerquía

El 50 aniversario del Teatro de la Axerquía abrirá el último tirón de la temporada recuperando obras de teatro los días 15, 16 y 17 de septiembre. El día 15 está programada Cuán largo me lo fiáis, dramaturgia sobre el mito de Don Juan que correrá a cargo de Trápala Teatro junto al Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala. La Compañía de Teatro Clásico de Córdoba llegará el día 16 con El perro del hortelano, mientras que el día 17 será el turno de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, que cerrará este programa con Macbeth. Todas las obras tendrán un precio único de 15 euros y si se compran las tres juntas el precio total será de 35 euros.

Teatro de la Axerquía. / CÓRDOBA

Programación de octubre en los teatros de Córdoba

Ya en el mes de octubre, Rafael Álvarez El Brujo actuará en el Gran Teatro el viernes 2 con su nuevo espectáculo La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús. También en el Gran Teatro, los días 9 y 11 de octubre el Coro de Ópera de Córdoba celebrará su 40 aniversario poniendo en escena Marina.

Para octubre también está programado el ciclo La magia está en Córdoba. Los días 16 y 17 de octubre, tanto en el Teatro Góngora como en el Gran Teatro, Toni Bright, uno de los mentalistas más prestigiosos de España, inaugura el ciclo con Creer para ver. El ciclo también lo protagonizará el espectáculo Por arte de magas y el musical Houdini. Un musical mágico (con 14 representaciones en el Gran Teatro entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre). La programación de octubre se cerrará en el Teatro Góngora con Canteura, de Alas Circo Teatro, que abrirá el ciclo Vamos al teatro.

Espectáculo de magia en Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Programación de noviembre en los teatros de Córdoba

El Teatro Góngora acogerá el día 2 de noviembre Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, versionada por la compañía cordobesa Escena 13. En ese mismo espacio, el 6 de noviembre, se podrá disfrutar de Inolvidable, un espectáculo de Juan Carlos Rubio que rinde homenaje a Rocío Durcal.

La siguiente cita teatral será el sábado 7 de noviembre, en el Gran Teatro de Córdoba, con la ópera de los Tres Centavos. Aitana Sánchez-Gijón tomará las tablas del Gran Teatro el día 14 de noviembre con un drama intenso sobre el amor, el destino y las pasiones prohibidas, Malquerida, de Jacinto Benavente; y el día 28 será el turno de Panorama desde el puente, una de las obras teatrales más célebres del dramaturgo estadounidense Arthur Miller y que trae un elenco liderado por María Adánez y José Luis García Pérez. Además, Pasión Vega cantará para recopilar las canciones más emblemáticas de las películas de Pedro Almodóvar (el 13 de noviembre).

Aitana Sánchez-Gijón, en una imagen de archivo. / Bárbara Sánchez Palomero

Mucho flamenco en los teatros de Córdoba

En cuanto a la programación de flamenco, el jueves 5 de noviembre se programará Fetén, en la Sala Polifemo y el día 15 del mismo mes llegará Alboroto, de Pastora Galván, al Teatro Góngora. El miércoles 18 será el turno de Tribus y el broche final lo pondrá el Ballet Flamenco de Andalucía con el espectáculo Flamenco Patrimonio el día 21 de noviembre en el Gran Teatro.

Presentación de la programación del IMAE. / CÓRDOBA

Programación de diciembre en los teatros de Córdoba

Para cerrar el año, el día 4 de diciembre, en el Teatro Góngora, se podrá disfrutar de la compañía Atalaya, que presentará la famosa obra de teatro El rey se muere y el día 11 se representará la zarzuela La Gran Vía. Un día después, será el turno de la obra Los hermanos. La Trini celebrará sus 30 años de carrera en el Teatro Góngora el 18 de diciembre con Indómita y José María Pau vendrá a córdoba con una obra en la que encarna a Roald Dahl, autor de obras como Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda.

Cerrarán el año teatral Paco Montalvo con celebración del décimo aniversario de Alma de violín flamenco y un concierto sinfónico de la Orquesta Fundación Barenboim Zeit de Sevilla el 28 de diciembre.