Música con valores y poesía cordobesa protagonizan la noche cultural de este viernes

Córdoba contará este viernes, 24 de julio, con dos propuestas culturales gratuitas que combinarán música, poesía y compromiso social en distintos espacios de la ciudad. El grupo cordobés Sión Ministros actuará en el barrio de Moreras dentro del Festival Laudamus, mientras el rapsoda y poeta Rafael Márquez Abad protagonizará el recital poético-musical De Antonio Gala a Góngora pasando por Córdoba en el Centro de Recepción de Visitantes.

El primero de los espectáculos comenzará a las 22.00 horas en el parque Federica Montseny, en Moreras, y forma parte de los festivales Planneo, organizados por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.

Sión Ministros es una formación compuesta por ocho integrantes pertenecientes a dos familias cordobesas. Creado en 2022, el grupo desarrolla una propuesta musical de carácter educativo y motivador, con letras centradas en la defensa de valores como la igualdad, el respeto y la libertad.

Uno de los principales objetivos de la formación es contribuir a erradicar los contenidos machistas y sexistas de la música. Esta línea encaja con el espíritu del Festival Laudamus, una cita que apuesta por la defensa de los derechos humanos y por el uso de la cultura como vehículo de concienciación social. El cartel del festival está basado en una ilustración del joven artista cordobés Isaac Torres.

Recital poético en una terraza junto a la Mezquita-Catedral

A la misma hora, las 22.00, el Centro de Recepción de Visitantes, junto a la Puerta del Puente, acogerá el recital De Antonio Gala a Góngora pasando por Córdoba, incluido en el ciclo municipal Noches en la terraza. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La propuesta estará encabezada por Rafael Márquez Abad y el pianista Alejandro Sánchez, acompañados por la violinista Ana de la Viña y el guitarrista Luis Morillo. El espectáculo plantea un recorrido por la palabra, la memoria y la identidad cultural cordobesa mediante la combinación de poesía, interpretación dramática y música en directo.

El recital toma como referencia las figuras literarias de Antonio Gala y Luis de Góngora para establecer un diálogo entre la tradición poética y una puesta en escena contemporánea. La voz del rapsoda conducirá el espectáculo, mientras el violín, la guitarra y el piano crearán una atmósfera musical adaptada a cada texto.

Más allá de una lectura convencional, el montaje busca ofrecer una experiencia escénica completa en la que palabra y música se acompañen y respondan. La iniciativa se presenta así como un homenaje a Córdoba y a su patrimonio literario desde la sensibilidad, la interpretación y el sonido.