Este finde en Córdoba será ‘Al fresco’ en Pozoblanco, con José Mercé y Lya en La Rambla, Paz Padilla en Cabra, y encierro de vaquillas de El Viso: el ocio se instala en la provincia

La provincia se convierte en la protagonista de la agenda de ocio de este fin de semana en Córdoba con citas destacadas en Pozoblanco, La Rambla, El Viso y Cabra. A ellas se suman las ferias en honor a Santiago y Santa Ana en Villafranca, San Sebastián de los Ballesteros, Fuente Palmera, Conquista, Castro del Río y El Guijo. Además, habrá celebraciones en Santa Cruz y Cerro Muriano.

Entre las figuras a destacar están José Mercé y Lya, que actúan en La Rambla; Paz Padilla, que presenta su último espectáculo en Cabra o Miguel Ángel Heredia, que inaugura el ciclo Noches en la Puerta del Puente en la capital.

‘Al fresco’, en Pozoblanco

Pozoblanco acoge el viernes y el sábado, la undécima edición del Festival 'Al Fresco', una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio que volverá a llenar de música, ambiente y propuestas creativas el Fuerte del Recinto Ferial. Este evento, organizado por la asociación Surcorama con la colaboración del Ayuntamiento de Pozoblanco, se ha convertido en un referente andaluz para los amantes de la música independiente y alternativa.

El cartel de esta edición reune un variado elenco de grupos con la participación de “Cervatana”, “Tito Ramírez y los verdaderos reales”, “Parquesur”, “Quentin Gas y los Zíngaros”, “Algunos Hombres”, “Las Petunias” y “Doce”. Cabe destacar, además, la presencia de talento local, con los grupos “Algunos Hombres” y “Doce”, ambos de Pozoblanco, que refuerzan el compromiso del festival con la escena musical del municipio.

Cartel de 'Al fresco' 2026 en Pozoblanco / CÓRDOBA

Además de los conciertos, el festival contará con una completa oferta complementaria que incluirá zona de mercadillo y espacios de foodtruck, así como sesiones de Dj Ángel López y Dj Calerito.

José Mercé y Lya, en concierto

La Caseta Municipal de La Rambla acoge este sábado, 25 de julio, uno de los eventos destacados de la programación de verano del Ayuntamiento de la localidad: el concierto de José Mercé y la cantante cordobesa Lya. Se reúnen en un mismo escenario dos artistas de reconocido prestigio, José Mercé, una de las voces más importantes y reconocidas del flamenco actual, compartirá cartel con Lya.

José Mercé. / EFE

Suelta de vaquillas en El Viso

El Viso celebrará del 23 al 28 de julio de 2026 sus Feria y Fiestas en honor a Santa Ana, una de las citas más esperadas del verano en Los Pedroches, con encierros taurinos, procesión, novillada, tren turístico, actividades infantiles, música en directo y ambiente festivo durante seis intensas jornadas. De la cita destacan la suelta, o encierros, de vaquillas, que tendrán lugar del 24 al 28 de julio.

Las vaquillas de El Viso recorren este fin de semana las calles del pueblo / RAFA SÁNCHEZ

‘Viana a escena’

La Fundación Kutxabank presenta una nueva edición de su ciclo ‘Viana a Escena’. Una propuesta cultural que convertirá al Patio de Columnas del Palacio de Viana en un teatro al aire libre y una "alternativa de ocio única para los ciudadanos cordobeses y visitantes durante las noches de verano en la capital".

El viernes 24 de julio, cierre del ciclo con la compañía Teatro Paipasando y la obra El Parecido, con la siguiente sinopsis: “Desde adolescente, Germán ha dedicado su vida a ser idéntico a Ricky Moretti, un archiconocido artista internacional. Como su doble oficial, lo ha reemplazado en infinidad de ocasiones a lo largo de su exitosa carrera. Sin embargo, una noticia inesperada está a punto de cambiar por completo la vida de Germán… ¿O acaso será la de Ricky?”

Noches en la terraza del CRV

El verano de Córdoba estrenará en breve una nueva programación con la que llenar el ocio nocturno. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado este martes el ciclo Noches en la Terraza, que ha puesto en pie la empresa adjudicataria del contrato, Producciones Jiménez Padilla. Flamenco en la Terraza obtuvo un gran éxito el verano pasado entre locales y turistas, pero este año se ha dado una vuelta de tuerca a la programación ampliando la propuesta para incorporar otros tipos de música y espectáculos.

En total, el ciclo ofrecerá veinte actuaciones que se desarrollarán entre el 16 de julio y el 18 de septiembre los jueves y viernes a partir de las 22 horas. Cada espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Programación de Noches en la terraza. / Córdoba

Este viernes, 24 de julio, está programado el espectáculo De Antonio Gala a Góngora pasando por Córdoba, un recital poético-musical encabezado por Rafael Márquez y Alejandro Sánchez que une arte dramático, poesía y música en directo en un espectáculo íntimo y elegante vinculado a la ciudad. El montaje evoca a grandes referentes literarios para abrir un diálogo entre la tradición poética y la mirada contemporánea, donde la voz del rapsoda da cuerpo a los textos mientras el violín, la guitarra y el piano envuelven cada poema. Más que una lectura, es una experiencia escénica completa y un profundo homenaje a Córdoba desde el encuentro entre literatura, interpretación y sonido.

Con Rafael Márquez Abad, rapsoda, voz y letras; Ana de la Viña, al violín; Luis Morillo, a la guitarra, y Alejandro Sánchez, al piano.

Paz Padilla, en Cabra

El Festival Donde brillan las estrellas de Cabra, recibe este sábado 25 de julio a la humorista Paz Padilla, que presenta su último espectáculo en gira ‘El humor de mi vida’. Se trata de la versión teatral del libro del mismo título y número uno en ventas, un homenaje a su marido en el que cuenta su historia de amor y despedida, y que lleva al escenario un camino lleno de hallazgos, de errores, de pena y de humor, de mucho humor.

Al calor del flamenco

La Posada del Potro celebra una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, un ciclo que reunirá a destacados artistas del cante y el baile. El programa ofrecerá un total de ocho espectáculos gratuitos que tendrán lugar todos los sábados a las 22:00 horas, consolidando este espacio histórico como un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante las noches.

El 25 de julio, cita con el baile de Raquel Baena y su grupo. A las 22.00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Noches de música en la Puerta del Puente

Este sábado 25 de julio comienza el ciclo Noches en la Puerta del Puente, que se prolongará durante todos los sábados del mes de agosto, con una programación de conciertos al aire libre en uno de los enclaves más emblemáticos de Córdoba, junto a la Ribera del Guadalquivir. El ciclo reúne a artistas de distintos estilos y trayectorias en una propuesta musical que apuesta por la diversidad, la cercanía y el disfrute de la música en directo en un entorno patrimonial único.

El encargado de inaugurar el programa es Miguel Ángel Heredia, que llega a Córdoba con su propuesta más personal tras más de dos décadas de trayectoria internacional como uno de los máximos exponentes de la escuela jerezana. Es una puesta en escena donde el cante y el baile conviven de forma natural, permitiendo al artista interpretar tanto los palos más ortodoxos del flamenco como abrirse a su faceta más personal.

Miguel Ángel Heredia / INSTAGRAM

Festivales de Planneo: Laudamus Festival

El viernes 24 de julio llega el tercer festival de la Delegación de la Juventud, dentro de su programación veraniega de Festivales de Planneo.

Los Jardines Federica Montseny, en el barrio de Moreras, serán el escenario de Laudamus Festival, una cita musical que apuesta por la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la libertad a través de las letras del grupo invitado Sión Ministros, una banda integrada por 8 personas de dos familias cordobesas.

Fiestas, ferias y verbenas

El verano en Córdoba (y en el resto de España) no se entiende sin esas fiestas, ferias y verbenas que convierten las noches de julio en una celebración al aire libre. Música, baile, conciertos, barras, ambiente familiar, encuentros entre vecinos y una gastronomía sencilla, pero imprescindible marcan el calendario festivo de muchos pueblos y barriadas de Córdoba durante uno de los meses más esperados del año.

Para este fin de semana las citas son: