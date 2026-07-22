'La Duquesa de Benamejí' ha vendido ya más de la mitad del aforo para sus funciones del 7 y 8 de agosto

Benamejí vuelve a volcarse con su gran espectáculo cultural y el público ya ha respondido llenando más de la mitad del aforo disponible. La nueva edición de La Duquesa de Benamejí se representará los próximos 7 y 8 de agosto, a las 21.45 horas, en la plaza de toros del municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Benamejí, la venta de entradas avanza a buen ritmo y ya se han vendido más de la mitad de las localidades disponibles. Los pases tienen un precio de 12 euros y pueden adquirirse en la plataforma Donticket, en el Centro Temático La Duquesa de Benamejí y en el establecimiento 82 Consejos.

La alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, miembros del equipo de gobierno y el director de la obra, José Luna, han mantenido una reunión de coordinación en el Ayuntamiento para ultimar los preparativos de una cita que reunirá a más de 150 artistas locales y a buena parte del tejido cultural y asociativo del municipio.

Más de 150 artistas preparan el estreno

Después de varios meses de trabajo por separado, los colectivos participantes han intensificado los ensayos conjuntos en la Plaza de Toros de Benamejí. En este espacio volverán a confluir el teatro, la música en directo, el flamenco, la danza, el folclore, los caballos, la acción y la tradición popular.

Todo el montaje estará dirigido nuevamente por José Luna, responsable de dar forma escénica a un espectáculo multidisciplinar que moviliza cada dos años a buena parte de la localidad.

“La Duquesa de Benamejí es la excusa perfecta para recuperar, mantener y divulgar todo nuestro patrimonio inmaterial”, ha señalado la alcaldesa, Carmen Lara. La regidora ha destacado que se trata de “una obra levantada por un pueblo entero, que une tradición, cultura, memoria, talento y convivencia”.

José Luna, por su parte, ha subrayado la dimensión social de la representación. “En un municipio de apenas 5.000 habitantes, La Duquesa se ha convertido en una forma de encuentro, una manera de convivir cada dos años y de seguir remando en busca de un objetivo común: poner en valor todo el talento que ha parido esta tierra”, ha afirmado el director.

La obra de Antonio y Manuel Machado, escrita hace un siglo, está impulsada por el amor como motor de una historia marcada también por el honor, la injusticia y los conflictos sociales.

La representación narra la historia de Lorenzo Gallardo, un conocido bandolero cordobés perseguido por las tropas napoleónicas. Durante su huida, se refugia en el palacio de Reyes, duquesa de Benamejí, a quien había salvado años antes de una situación peligrosa.

Un espectáculo construido por todo un pueblo

En esta nueva edición participan numerosos colectivos culturales y asociaciones locales. Entre ellos se encuentran el Aula Municipal de Teatro Entrebambalinas, el Cuerpo de Baile Entrebambalinas, la Asociación de Recreación Histórica Benamejí Bandolera, la Peña Caballista El Galope y la Peña Flamenca Cayetano Muriel.

También forman parte del espectáculo el Grupo de Folklore Marquesa de Benamejí, la Asociación Musical de la Santa Cruz, el Grupo Nuestra Navidad, la Peña Flamenca El Melón de Benamejí, distintos grupos flamencos y la Asociación Cultural Campanilleros La Aurora.

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La función del sábado 8 de agosto contará con intérpretes de lengua de signos y con una zona específica para personas con discapacidad auditiva. Además, durante las representaciones de los días 7 y 8 de agosto se habilitará en el patio un espacio reservado para personas con movilidad reducida.