Dolores Redondo inaugurará la Feria del Libro de Córdoba con su nueva novela

La escritora Dolores Redondo será la encargada de inaugurar el próximo 23 de octubre la 51ª edición de la Feria del Libro de Córdoba. La autora presentará en la cita cordobesa su nueva novela, Todas las noches, todas las ciudades, que Ediciones Destino publicará el 21 de octubre, apenas dos días antes de la apertura de la feria.

La participación de Redondo es la primera gran confirmación anunciada por la organización de la Feria del Libro de Córdoba, que dará a conocer durante los próximos meses el resto de autores y actividades de su nueva edición. La organización avanza que, junto a la escritora donostiarra, estarán presentes algunos de los nombres más reconocidos del panorama literario.

La inauguración permitirá presentar en Córdoba una obra que se define como una historia absorbente y como uno de los grandes acontecimientos literarios de este año. La novela desafía las reglas clásicas del género negro y aborda un territorio que Dolores Redondo llevaba años esperando explorar.

En Todas las noches, todas las ciudades, la autora se adentra en la frontera entre la voz del escritor y las voces de los personajes que crea. La historia parte de la idea de que un escritor puede pasar décadas habitando la mente de sus personajes, pensando sus pensamientos, sintiendo a través de ellos y soñando sus sueños.

La novela plantea qué sucede cuando esa convivencia prolongada hace que la voz inventada y la voz propia dejen de distinguirse. Bajo esa premisa, Redondo desarrolla una obra que, según la información difundida por la feria, marcará un punto destacado dentro de su amplia trayectoria literaria.

Dolores Redondo nació en Donostia-San Sebastián en 1969 y es la creadora de la mundialmente conocida Trilogía del Baztán, integrada por El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.

Portada de la nueva novela de Dolores Redondo. / CÓRDOBA

La trilogía se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la literatura en español e inauguró lo que se ha denominado un género propio: el mystic noir. El éxito de estas novelas consolidó a Redondo como una de las autoras españolas con mayor repercusión internacional.

Su trayectoria continuó con Todo esto te daré, obra con la que obtuvo el Premio Planeta en 2016. En 2019 volvió al universo del Baztán con La cara norte del corazón, mientras que en 2021 se reeditó Los privilegios del ángel, su primera novela. Sus publicaciones más recientes han sido Esperando al diluvio, aparecida en 2022, y Las que no duermen NASH, de 2024. Ambas obras abrieron un nuevo ciclo literario bautizado como Los Valles Tranquilos.

La nueva novela que llevará a Córdoba se incorpora ahora a una producción que ha alcanzado una amplia difusión internacional. Las obras de Dolores Redondo se han traducido a 38 idiomas y cuentan con millones de lectores en todo el mundo. Muchas de sus historias también han dado el salto a la pantalla. Entre las adaptaciones se encuentran la Trilogía del Baztán y Todo esto te daré, mientras que otras de sus obras se encuentran actualmente en proceso de adaptación.

Primera confirmación de la Feria del Libro

La presencia de Dolores Redondo es el primer nombre confirmado de la próxima edición de la Feria del Libro de Córdoba. La organización irá revelando durante los próximos meses el resto de participantes que integrarán el programa. La programación completa se dará a conocer progresivamente antes de su comienzo el 23 de octubre.

La elección de Redondo permitirá que la feria arranque con la presentación de una novedad recién llegada a las librerías. La autora abrirá la edición cordobesa solo 48 horas después de la publicación de Todas las noches, todas las ciudades.

Formularios abiertos para participar

La página web de la Feria del Libro de Córdoba ya dispone de los formularios destinados a autores, editoriales y librerías que quieran participar en la próxima edición.

La organización ha establecido varios requisitos para las propuestas. Solo se admitirán títulos que no hayan sido presentados previamente en Córdoba y que se hayan publicado a partir del 1 de septiembre de 2025. Los libros deberán disponer de ISBN y estar disponibles en los canales comerciales habituales. La feria no aceptará títulos de autoedición.

La 51ª Feria del Libro de Córdoba está organizada por Aplico, subvencionada por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con la colaboración de la Fundación Kutxabank.