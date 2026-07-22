La Diputación de Córdoba incorpora a la Fundación Botí la obra premiada de la artista Ana López

La Diputación de Córdoba ha recepcionado este miércoles, 22 de julio, la obra ganadora del Premio Especial Fundación Botí 2026, concedido a la artista cordobesa Ana López Martínez por su fotografía Me despertaré cuando alguien me despierte que desde ahora pasa a formar parte de los fondos de la fundación. El acto se ha celebrado en el Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, dentro del 8º Certamen de Jóvenes Creadores Emergentes Universidad Loyola Andalucía.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha destacado la importancia de respaldar a los artistas cordobeses que se encuentran al inicio de su trayectoria profesional. “Las vocaciones artísticas no nacen sólo del talento, sino también cuando alguien confía en ellas. Ese es uno de los grandes objetivos de la Diputación”, ha señalado Fuentes durante el acto.

Apoyo a los jóvenes artistas cordobeses

El presidente de la institución provincial ha puesto en valor el origen cordobés de Ana López y ha recordado que numerosos creadores de la provincia desarrollan actualmente su carrera en ciudades como Madrid, Barcelona, Berlín o París. Según Fuentes, aunque las oportunidades académicas y profesionales conduzcan a estos artistas fuera de Córdoba, “nunca dejan de ser artistas cordobeses”.

En este sentido, ha defendido que la Diputación de Córdoba y la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí deben mantener el vínculo con estos creadores, acompañarlos en su desarrollo profesional y apoyar sus proyectos dentro y fuera de España. Fuentes ha explicado que la institución lleva tres años impulsando a nuevos artistas mediante becas, premios, concursos, residencias y exposiciones. También ha recordado que este respaldo institucional cuenta con una larga trayectoria histórica. La Diputación concede ayudas a jóvenes artistas desde finales del siglo XIX y, según ha señalado, este apoyo contribuyó al desarrollo de creadores como Tomás Muñoz Lucena o Mateo Inurria.

Una reflexión sobre la identidad personal

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha explicado que la obra de Ana López plantea una reflexión sobre “la búsqueda permanente que todas las personas tenemos para lograr quiénes queremos llegar a ser”. Para Duque, la fotografía premiada alude a las inquietudes de toda una generación y demuestra una mirada “madura y muy personal”.

El Certamen de Jóvenes Creadores Emergentes Universidad Loyola Andalucía celebró su primera convocatoria en 2019. La colaboración con la Fundación Botí se reforzó en 2024, cuando el centro de arte provincial acogió la exposición La llama sagrada del entusiasmo y publicó el catálogo de la colección de arte joven de la Universidad Loyola. Desde entonces, la Fundación participa en el proceso de concesión de los premios y adquiere obras realizadas por artistas nacidos o vinculados a la provincia. Estas piezas pasan posteriormente a formar parte de sus fondos artísticos.

En ediciones anteriores, el Premio Especial Fundación Botí fue concedido a Celeste Fernández Moncada, por Handwritten Poem, y a Laura Jing Ortiz, por Entre paredes.

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La convocatoria de 2026 recibió un total de 123 obras, de las que 24 fueron seleccionadas como finalistas.