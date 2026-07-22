Cuatro de cada diez jóvenes cordobeses solicita el Bono Cultural 2026 en su primer mes de plazo

Un total de 3.806 jóvenes cordobeses han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 durante su primer mes de vigencia, una cifra que supone el 42,8% de las 8.883 personas de la provincia que cumplen los requisitos para beneficiarse de esta ayuda destinada a quienes alcanzan la mayoría de edad durante este año.

Los datos del Ministerio de Cultura sitúan a Córdoba como la quinta provincia andaluza con mayor número de solicitudes, por delante de Almería, Jaén y Huelva. En el conjunto de Andalucía, el programa ha recibido más de 40.700 solicitudes de jóvenes nacidos en 2008, mientras que en toda España las peticiones superan ya las 202.000.

Una ayuda de 400 euros para consumo y creación cultural

El Bono Cultural Joven 2026 alcanza su quinta edición y mantiene una dotación de 400 euros por beneficiario. La principal novedad de esta convocatoria es que, además del consumo de productos culturales, la ayuda puede destinarse también a actividades relacionadas con la creación artística, como la compra de instrumentos musicales, materiales de creación o la realización de cursos y talleres culturales.

Los jóvenes pueden elegir entre dos modalidades de uso. La primera permite repartir los 400 euros entre diferentes áreas: hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y material artístico; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico; y otros 100 euros para consumo digital o en línea.

La segunda modalidad permite concentrar toda la ayuda en una única categoría, como cursos culturales, instrumentos musicales o medios y materiales destinados a la creación artística.

Casi 8.900 jóvenes cordobeses pueden acceder a la ayuda

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Córdoba hay 8.883 jóvenes que cumplen las condiciones para solicitar el Bono Cultural Joven en 2026. En Andalucía, el número de posibles beneficiarios alcanza los 106.305, mientras que en España asciende a 561.459 personas.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026. Pueden solicitar la ayuda todos los nacidos en el año 2008, además de cumplir los requisitos de nacionalidad o residencia establecidos por el Ministerio de Cultura.

Para completar el trámite es necesario disponer de un sistema de identificación digital mediante Cl@ve con registro básico, Cl@ve con registro avanzado o certificado digital.

Un año para utilizar la tarjeta cultural

Una vez concedido el bono, los beneficiarios disponen de 12 meses para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos al programa. Actualmente participan 3.952 entidades en España, de las que 835 se encuentran en Andalucía.

La ayuda funciona mediante una tarjeta prepago, disponible en formato virtual a través del teléfono móvil o en formato físico enviada al domicilio del beneficiario.

Desde su puesta en marcha en 2022, el Bono Cultural Joven ha beneficiado ya a cerca de 1,3 millones de personas en sus cuatro primeras ediciones. En 2025, última convocatoria cerrada, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda cultural.