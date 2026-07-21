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óh!pera Summer

La ópera 'Aida' llega a los cines El Tablero con una espectacular producción filmada en Sicilia

La ópera de Giuseppe Verdi, protagonizada por Salvatore Licitra, Isabelle Kabatu y Juan Pons, podrá verse en Córdoba dentro del festival óh!pera Summer

imagen de la producción de 'Aida', filmada en Sicilia y que se proyectará en los cines El Tablero.

imagen de la producción de 'Aida', filmada en Sicilia y que se proyectará en los cines El Tablero. / ANTONIO PARRINELLO

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La producción de Aida, la célebre ópera de Giuseppe Verdi, llegará este jueves 23 de julio a los cines El Tablero, en Córdoba, dentro de la programación del festival óh!pera Summer. La proyección forma parte de una iniciativa de Event Cinema que llevará esta producción a 55 salas de 47 localidades españolas.

Filmada en el Teatro Greco de Taormina, en Sicilia, la representación destaca por aprovechar el escenario natural de las ruinas del anfiteatro y la presencia del Monte Etna como parte de la escenografía, ofreciendo una experiencia concebida específicamente para la gran pantalla.

Una producción concebida para un escenario único

A diferencia de las producciones tradicionales en teatros cerrados, esta Aida utiliza la arquitectura milenaria del Teatro Greco de Taormina como un elemento más de la representación. La dirección escénica corre a cargo del italiano Enrico Castiglione, quien diseñó un montaje adaptado al anfiteatro siciliano, con proyecciones, efectos visuales y la integración del paisaje como parte del espectáculo.

La producción, de 149 minutos de duración y cantada íntegramente en italiano, fue grabada en 2009 y combina la puesta en escena con la realización cinematográfica para trasladar al espectador la magnitud visual de la obra.

Un reparto con figuras del repertorio verdiano

Uno de los principales atractivos de la filmación es la participación del tenor Salvatore Licitra, que interpreta a Radamès en una de sus últimas actuaciones antes de su fallecimiento, circunstancia que aporta un especial valor documental a esta producción.

El reparto lo completan la soprano Isabelle Kabatu, en el papel de Aida; la mezzosoprano Rossana Rinaldi, como Amneris; y el barítono español Juan Pons, que da vida a Amonasro. También participan Christophoros Stamboglis (Ramfis), Antonio De' Gobbi (Re d'Egitto), Raffaella Fraioli (Sacerdotessa) y Aldo Bruni (Messaggero).

La dirección musical corresponde a Fabio Mastrangelo, al frente de la Orchestra Nazionale dei Conservatori di Musica y del Coro Lirico Francesco Cilea.

Una historia de amor, deber y poder

Considerada una de las grandes obras del repertorio operístico, Aida narra el conflicto entre el amor, la lealtad y el deber, a través de unos personajes marcados por la guerra, el poder y los sentimientos personales. Aunque es conocida por escenas como la Marcha Triunfal, el núcleo de la ópera reside en el drama humano de sus protagonistas.

Próximas citas del festival

La proyección se enmarca en la cuarta edición de óh!pera Summer, organizada por Versión Digital, que acerca al público producciones operísticas filmadas en escenarios al aire libre y grandes festivales internacionales.

Tras Tosca y Aida, el ciclo continuará con Otello (6 de agosto), desde el Festival de Salzburgo; Andrea Chénier (20 de agosto), desde el Festival de Bregenz; Carmen (3 de septiembre), desde St. Margarethen; y Nabucco (17 de septiembre), desde el Festival Arena di Verona.

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La propuesta busca acercar la ópera al público de las salas de cine mediante producciones de gran formato que combinan calidad artística, escenografías monumentales y una realización pensada para su exhibición cinematográfica.

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