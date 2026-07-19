Medina Azahara se volverá a llenar de música y danza medieval en la sexta edición de ‘Algarabía': fechas, horarios y plazo de inscripción

Medina Azahara volverá a llenarse de sonidos, danzas y relatos procedentes de distintas culturas medievales. El Conjunto Arqueológico celebrará del 5 al 8 de agosto, a partir de las 22.00 horas, la sexta edición de Algarabía. Escénica Medieval, un programa que busca acercar al público las sociedades y tradiciones del Medievo a través de las artes escénicas.

Según ha informado el conjunto arqueológico en su página web, las actuaciones tendrán lugar en la plaza situada frente al Edificio Basilical Superior y ofrecerán una programación inspirada en las culturas mediterráneas, europeas y orientales que mantuvieron vínculos con la Córdoba califal.

El programa parte de fuentes de tradición medieval, aunque incorpora también interpretaciones contemporáneas para presentar el patrimonio como un elemento vivo y en constante transformación.

A través de la música, la danza y la narración, el público podrá aproximarse a la vida cultural de las cortes, mercados, zocos, posadas y espacios religiosos de la Edad Media.

Un viaje por las culturas de la Córdoba del siglo X

Algarabía. Escénica Medieval 2026 pretende reflejar la diversidad cultural de la Córdoba del siglo X, una ciudad conectada con el norte de África, Oriente Medio, el Imperio Bizantino, los reinos cristianos de la Península, Italia y el mundo eslavo.

El ciclo también pone el foco en la convivencia de lenguas, tradiciones y expresiones artísticas vinculadas al árabe, el latín, el griego, el hebreo, el bereber y las primeras lenguas romances.

Sonidos de la Edad Media en Medina Azahara, en la pasada edición de 'Algarabía'. / A.J. GÓNZÁLEZ

En Madinat al-Zahra debieron de coexistir distintas formas de espectáculo. Desde el canto de las yariyas, mujeres formadas en poesía, música, filosofía o historia, hasta los relatos de cuentacuentos, juglares, saltimbanquis y danzantes que actuaban en los espacios populares.

La iniciativa quiere así recuperar ese ambiente y permitir al espectador imaginar tanto los entretenimientos de las cortes del califa como las manifestaciones artísticas que podían encontrarse en plazas, mercados y posadas.

Cuatro noches de música y danza medieval

La programación comenzará el 5 de agosto con ‘Artefactum: Tempus est iocondum (Es tiempo de gozar)’, una propuesta que recorre la música europea de los siglos XII al XIV.

El espectáculo combina danzas instrumentales, cantigas devocionales y lírica profana, interpretadas con réplicas de instrumentos históricos. La actuación recreará el ambiente de las tabernas, las cortes y las plazas medievales mediante una puesta en escena de carácter festivo.

El 6 de agosto será el turno de ‘Umayya: Mediterráneo sufí’, un montaje centrado en la conservación del patrimonio musical oriental.

Su repertorio incluye canto devocional, música clásica de raíz andalusí y danza giratoria tanoura. El grupo reúne a artistas de distintas procedencias y ha colaborado con instituciones como Casa Árabe y con creadoras como la bailarina Leena Qadi.

El 7 de agosto llegará ‘Ibrahim Keivo Band: Cuando caiga la tarde’, un proyecto encabezado por Ibrahim Keivo, Gani Mirzo, Neila Benbey y Hafsa Wallada, con la participación de la coreógrafa y bailarina Rachida Aharrat.

Ibrahim Keivo está considerado una de las grandes voces internacionales en la preservación de la música folclórica de Mesopotamia. El cantante, multiinstrumentista y musicólogo sirio de origen armenio compartirá escenario con varios músicos y bailarines.

La programación concluirá el 8 de agosto con ‘Layali/Amanés: Viaje de Maqam. Ecos del Mediterráneo’.

La propuesta explora las conexiones entre las tradiciones árabe-andalusíes y el rebetiko griego, desde los cantos del norte de África y Andalucía hasta las músicas de Asia Menor y Grecia.

El espectáculo reunirá al Ensemble Andalusí del Mediterráneo, procedente de Granada, y a Aman Rebetiko, de Kavala, en Grecia.

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Entradas gratuitas con inscripción previa

Cada espectáculo tendrá un aforo máximo de 250 personas. La asistencia será gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa. Las reservas podrán formalizarse a partir del 20 de julio a través de este enlace.