Podrían escribirse bastantes cosas ya leídas la semana pasada a propósito de Backsrooms, de Kane Parsons. Esta y aquella han sido las dos sorpresas de la temporada, dos producciones de jóvenes realizadores provenientes del cortometraje lanzado en plataformas de internet, que han conseguido triunfar multiplicando en taquilla los presupuestos iniciales de producción con artefactos audiovisuales de terror con los que sacuden al género con una racha de aire fresco que atrae, sobre todo, a los espectadores más jóvenes hasta la gran pantalla.

Obsession está escrita y dirigida por Curry Barker con inteligencia y habilidad, componiendo cada plano intencionadamente con un punto de interés central que podría ser con la idea de dirigirse al espectador de determinadas plataformas, con vistas al público en redes sociales.

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Lo que comienza como una comedia romántica en la que se nos presenta al personaje interpretado por Michael Johnston enamorado platónicamente de su compañera de trabajo, encarnada en Inde Navarrete, que está deslumbrando con su trabajo interpretativo, se transforma en un filme de intriga psicológica cuando ve cómo se cumple el deseo soñado durante demasiado tiempo. De pronto, habrá un giro hacia el género de terror y el deseo amoroso será aparentemente correspondido, pero no, porque los celos y la obsesión inundarán la pantalla hasta desparramarse en ciertos pasajes hacia el gore en una explosión de lo más sangriento y violento. Por tanto, las emociones van a confluir, gracias al talento de su director, en un cóctel molotov donde los géneros cinematográficos se entrecruzan para mantener al espectador amarrado a la butaca durante 108 minutos, pendiente de la próxima secuencia… y así hasta el final. Donde terminaremos planteándonos la moraleja del asunto: ten cuidado con lo que deseas porque se podría convertir en realidad y arrepentirte de haberlo deseado. El peligro de la toxicidad en la relación amorosa está muy presente detrás de todo esto. Desgraciadamente hay mucho más que un producto de ficción en este retrato de una obsesión llevada al límite de lo imaginable, pues no son pocos los casos de violencia en parejas donde se confunde amor con posesión y obsesión.