Miles de personas han convertido esta noche El Arenal en una enorme pista de baile para despedir por todo lo alto la segunda edición de Córdoba Live. El festival ha cerrado su programación con una multitudinaria jornada dedicada a la música electrónica y a los grandes éxitos del dance y el trance de los años 90.

La última noche de Córdoba Live se ha desarrollado bajo el formato Love The 90’s, con artistas, grupos y DJs vinculados al pop y a la música electrónica de aquella década.

El festival Córdoba Live se despide con una gran noche de electrónica y éxitos de los 90 / Manuel Murillo

La respuesta del público ha sido uno de los elementos más destacados de la velada. Miles de personas han coreado canciones que siguen formando parte de fiestas y celebraciones más de tres décadas después de su lanzamiento.

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Con esta jornada, Córdoba Live ha puesto el broche final a su segunda edición. La electrónica, el dance y el trance han sido los encargados de bajar el telón del festival en una clausura multitudinaria.