Brillante cierre para la 78ª edición del Festival de Priego con Imanol Arias y María Barranco

Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de la comedia Mejor no decirlo, de Salomé Lelouch, fueron los encargados de cerrar ayer sábado la septuagésima octava edición del Festival Internacional de Música Teatro y Danza de Priego, que ha estado marcada por la calidad de los siete espectáculos que han conformado la programación.

Dirigida por Claudio Tolcachir, la obra, una comedia ágil y cercana que juega con los límites de la sinceridad, cuestiona los códigos sociales y convierte lo cotidiano en materia teatral, ha sido uno de los atractivos de esta edición del Festival prieguense, como así se corroboró en el lleno absoluto que presentaba el Teatro Victoria, asistiendo los espectadores al encuentro de dos pesos pesados del mundo de la escena de nuestro país, en un auténtico duelo interpretativo, con un texto cercano al público, lo que facilitó la conexión con los espectadores que, en muchos casos, seguramente encontraron en la función el espejo de sus propias relaciones y contradicciones. Brillante cierre por tanto para una edición en la que el denominador común ha sido la calidad de los espectáculos celebrados y que ha tenido que sobreponerse tanto a los cambios horarios provocados por la cita mundialista, como a la suspensión de una de las citas más interesantes, como era el concierto de Iván Ferreiro y Mis Cafeina.

Así, la apertura del ciclo, con Chico Pérez y Sergio de Lope, que en compañía de la Big Band Ciudad de Mérida, bajo al dirección de Raúl Miguel, presentaron Ibérica, su nuevo trabajo discográfico, fue un buen termómetro para lo que vendría en las jornadas posteriores con los conciertos del grupo Mariachis Costa del Sol y especialmente el del Grupo Capachos, en otra exquisita velada en el incomparable marco de la Fuente del Rey.

La programación de esta 78ª edición se completaba con el concierto de zarzuelas que, bajo la dirección de José Pablo Arjona, ofrecían la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza y la Coral Alonso Cano, y con otros dos llenos absolutos como fueron el musical Las guerreras K-Pop, y el show de humor Misión Impro-sible protagonizado por los cómicos gaditanos Javier Aguilera y Carlos Mení.