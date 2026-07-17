Cultura
La Vendimia Teatral llegará a Montilla en septiembre con dieciséis representaciones
La iniciativa ofrecerá teatro inmersivo del 4 al 7 de septiembre en Bodegas Alvear, coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia, para acercar al público la historia y el patrimonio vitivinícola del municipio
El Ayuntamiento de Montilla y la Fundación Alvear han presentado la segunda edición de la Vendimia Teatral, una propuesta que volverá a transformar las históricas instalaciones de Bodegas Alvear en un escenario vivo para acercar al público la historia, la cultura y el patrimonio vitivinícola de la localidad a través de una experiencia de teatro inmersivo.
La iniciativa se desarrollará del 4 al 7 de septiembre, coincidiendo con la programación de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, tras el éxito cosechado en su estreno el pasado año.
Dieciséis representaciones para 400 espectadores
La programación contempla 16 representaciones, distribuidas en cuatro pases diarios durante cuatro jornadas, con un aforo reducido de 25 personas por sesión, lo que permitirá la asistencia de 400 espectadores.
Como novedad, las funciones comenzarán este año a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas, retrasándose una hora el primer pase para hacer más cómoda la experiencia durante las tardes de septiembre. Cada representación tendrá una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos.
El espectáculo mantiene el formato de teatro inmersivo, en el que el público abandona la butaca para recorrer las distintas estancias de la bodega acompañado por los personajes de la obra, descubriendo episodios ligados al vino de Montilla, la uva Pedro Ximénez y la tradición vitivinícola del municipio.
Cultura, turismo y colaboración público-privada
Durante la presentación, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que esta iniciativa forma parte del modelo de ciudad impulsado por el Ayuntamiento, basado en la unión entre cultura, turismo, patrimonio y el sector del vino como motores de desarrollo económico y social.
La presidenta de la Fundación, Mamen Giménez de Alvear, ha explicado que el objetivo es convertir la Vendimia Teatral en una cita estable dentro de la programación de la Fiesta de la Vendimia. Además, esta edición incorporará mejoras organizativas, como espacios de descanso para personas mayores y una zona de actividades infantiles para facilitar la asistencia de las familias.
Entradas presenciales y 'on line'
Las entradas podrán adquirirse tanto de forma presencial en la tienda de Bodegas Alvear, con el objetivo de facilitar el acceso prioritario a los vecinos de Montilla, como a través de una plataforma on line, que permitirá ampliar la difusión del evento al resto de la provincia y de Andalucía.
Durante la presentación se destacó también la labor del equipo artístico, inicialmente liderado por Juan Carlos Rubio, autor del proyecto. En esta nueva etapa, Antonio Salas asume la dirección artística.
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