Córdoba Live
Miles de personas reviven los grandes éxitos del reggaetón clásico en Córdoba
El recinto de Córdoba Live, en El Arenal, se ha convertido este viernes en una gran pista de baile con una cita dedicada a los himnos que marcaron a toda una generación
El recinto de Córdoba Live, en El Arenal, ha acogido este viernes una de las citas más multitudinarias de su programación estival con la celebración del festival I Love Reggaeton, un evento que ha reunido a miles de asistentes para revivir los grandes éxitos que popularizaron el género en los años 2000.
La propuesta ha transformado el recinto en una gran pista de baile en la que el público ha disfrutado de un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos del reggaetón clásico. Durante varias horas, los asistentes han coreado canciones que marcaron a toda una generación y que siguen siendo referentes de la música urbana.
El festival ha reunido sobre el escenario a algunos de los artistas más representativos de aquella época, que han ofrecido un espectáculo en el que la música, la nostalgia y la puesta en escena han sido las grandes protagonistas de la noche.
Nostalgia noventera y final del Mundial
La programación estival de Córdoba Live no se detiene tras el paso de I Love Reggaeton. El recinto de El Arenal volverá a abrir sus puertas este sábado con la celebración del festival I Love the 90's, una cita dedicada a los grandes éxitos del pop, dance y la música electrónica de los años noventa que reunirá sobre el escenario a algunos de los artistas más representativos de aquella década.
La agenda continuará el domingo con la final del Mundial entre España y Argentina en una pantalla gigante, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir en directo el encuentro en un ambiente festivo y con todos los servicios del recinto, que volverá a convertirse en un punto de encuentro para el ocio durante el fin de semana.
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