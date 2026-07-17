Cultura
Córdoba celebrará las Noches del Patrimonio con visitas nocturnas, conciertos y danza en sus monumentos
La ciudad se suma los días 11, 12, 18 y 19 de septiembre a la programación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con visitas nocturnas, conciertos, actividades familiares y el espectáculo 'Amor amado amén' de Manuel Liñán
Córdoba volverá a convertirse el próximo mes de septiembre en uno de los grandes escenarios culturales de España con su participación en Las Noches del Patrimonio, la iniciativa impulsada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que este año amplía su programación a dos fines de semana consecutivos.
La ciudad ofrecerá una programación gratuita los días 11, 12, 18 y 19 de septiembre, en la que el patrimonio monumental será el gran protagonista a través de visitas nocturnas, actividades culturales y propuestas artísticas repartidas por algunos de sus espacios más emblemáticos.
La Mezquita-Catedral y los patios, protagonistas
Dentro del programa Abierto Patrimonio, Córdoba abrirá excepcionalmente al público algunos de sus principales enclaves patrimoniales, entre ellos la Mezquita-Catedral, además de patios históricos y otros espacios singulares del casco histórico, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de estos monumentos en horario nocturno.
La iniciativa busca acercar el patrimonio a todos los públicos y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y uno de los conjuntos históricos más importantes de Europa.
Conciertos, actividades familiares y danza contemporánea
La programación cordobesa se completará con conciertos, actividades familiares y propuestas participativas vinculadas al patrimonio de la ciudad dentro del apartado 'Vive Patrimonio', diseñado para fomentar una experiencia cultural abierta y accesible.
Además, en el marco de 'Escena Patrimonio', el Templo Romano acogerá el espectáculo 'Amor amado amén', del bailaor y coreógrafo Manuel Liñán, una de las principales propuestas de danza contemporánea incluidas en esta edición.
Una edición más amplia y accesible
La edición de 2026 marca el inicio de una nueva etapa del proyecto, que tras ocho años bajo el nombre de 'La Noche del Patrimonio' pasa a denominarse Las Noches del Patrimonio, ampliando su programación a dos fines de semana para ofrecer un mayor número de actividades y facilitar la participación del público.
Todas las propuestas serán gratuitas y contarán con medidas destinadas a favorecer la accesibilidad, como la selección de espacios adaptados y materiales de lectura fácil.
Con esta iniciativa, Córdoba vuelve a reforzar su posición como uno de los grandes referentes patrimoniales y culturales del país, compartiendo programación con el resto de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en una cita que combina arte, historia y patrimonio en escenarios monumentales únicos.
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