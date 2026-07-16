Mayte Martín, El Pele, David Pino y María Terremoto encabezan el cartel del 60º Festival de Cante Grande de Puente Genil, que rinde homenaje a Fosforito

La Diputación de Córdoba ha presentado el 60º Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil, que se celebrará el 14 de agosto, en la Caseta Municipal, que este año está dedicado a la memoria y el legado del maestro, fallecido el pasado mes de noviembre de 2025 a los 93 años de edad.

María Delgado, concejala de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, ha sido la encargada de desgranar el cartel de este Festival flamenco, que este año contará con grandes voces al cante como la de Julián Estrada, Mayte Martín, David Pino, El Pele y María Terremoto, acompañados al toque de las guitarras de Manuel Silveira, Jesús Zarrias, José Gálvez, Gabriel Expósito, José Tomás, Niño Seve y Nono Jero. Al frente del baile estará Inmaculada Carmona y su cuadro flamenco.

Presentación del 60º Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil. / CÓRDOBA

Las entradas podrán comprarse en la Casa de la Cultura hasta el 6 de agosto, o en taquilla. Delgado ha agradecido el apoyo de la Diputación de Córdoba, y ha resaltado que este festival “se ha consolidado como una de las citas más importantes e imprescindibles del verano en la provincia de Córdoba y es uno de los más longevos de Andalucía”.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha destacado que "la institución provincial, dentro de la delegación de Cultura, apoya con firmeza el principal festival que hay de cante de Puente Genil, pueblo de Fosforito, al que todos queríamos tanto y tanto apreciamos". "Puente Genil es cuna de grandes cantaores y cantaoras, bailaores y bailaoras y cuenta con una gran afición por el flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", ha proseguido Duque.

En la presentación han participado, junto a los representantes institucionales, David Pino, Julián Estrada e Inmaculada Carmona, quienes han agradecido al Ayuntamiento de Puente Genil y a la Diputación de Córdoba su apoyo y colaboración, y han tenido un recuerdo para Antonio Fernández Díaz Fosforito, precursor de este festival desde sus inicios.