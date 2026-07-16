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Cultura en Córdoba

El ilusionismo de Houdini llegará a Córdoba en octubre

El espectáculo, inspirado en la vida del escapista, se presentará en el Gran Teatro de Córdoba del 22 de octubre al 1 de noviembre

Un número del musical sobre Houdini que se representará en el Gran Teatro de Córdoba.

Un número del musical sobre Houdini que se representará en el Gran Teatro de Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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El espectáculo Houdini, un musical mágico, tras su triunfo en Madrid la pasada temporada, llegará al Gran Teatro de Córdoba del 22 de octubre al 1 de noviembre, primera cita confirma de su nueva gira que tiene previsto desvelar su elenco próximamente. Las entradas ya están a la venta.

Según han indicado beon. Entertainment y LetsGo, productoras del espectáculo, el musical, que alterna música con más de 20 números de ilusionismo de gran formato, incluida la aparición de un elefante, está escrito y dirigido por Federico Bellone (inspirado en el libro El hombre imposible)' un proyecto que el italiano ha tardado más de diez años en desarrollar.

Inspirado en la figura real del legendario escapista, el musical combina una poderosa narrativa teatral con una puesta en escena deslumbrante, que une magia, emoción y música en directo. Con una escenografía envolvente y efectos visuales de última generación, la producción rinde homenaje al genio que dedicó su vida a desafiar los límites de la realidad.

Un éxito biográfico que ha tardado diez años en gestarse

Se trata de un proyecto que Federico Bellone ha tardado en gestar más de diez años y que ha sido un rotundo éxito la pasada temporada en Madrid. Un equipo creativo de lujo capitaneado por Bellone que ha dejado el listón muy alto con sus versiones de El fantasma de la Ópera, Mary Poppins, West Side Story o Madame Butterfly.

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Houdini, un musical mágico, está basado en el libro El hombre imposible, que narra la intensa vida del icónico ilusionista y showman Harry Houdini, el mago más grande de todos los tiempos, una existencia marcada por el riesgo, la obsesión, el ingenio y una lucha constante por superar los límites humanos.

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