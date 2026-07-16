La nostalgia y el reguetón protagonizan un finde en Córdoba en el que la fiesta estalla en los pueblos y barriadas

Fin de semana de mucho calor y mucha música en Córdoba y provincia, con dos festivales vinculados al Córdoba Live 2026, el inicio del ciclo Noches en la Terraza, el concierto de música urbana de Planneo es Flama, y el toque teatral de ‘Viana a escena’.

En la provincia, se cierra la 78ª edición del Festival Internacional de Música Teatro y Danza de Priego y hay cita con la fiesta en Fernán Núñez, Alcaracejos, Hornachuelos y Villaharta.

Festivales en el Córdoba Live 2026

El cartel del Córdoba Live programa dos conciertos para este fin de semana en modo de festival. Se trata de ‘I Love Reggaeton’ y el Festival ‘Love The 90´s’. El primero, dedicado íntegramente a este estilo musical, se celebra el viernes 17 de julio; mientras que el segundo, que pondrá sobre el escenario la nostalgia de la música de los años 90, tendrá lugar el sábado 18 de julio.

Fiestas, ferias y verbenas

El verano en Córdoba (y en el resto de España) no se entiende sin esas fiestas, ferias y verbenas que convierten las noches de julio en una celebración al aire libre. Música, baile, conciertos, barras, ambiente familiar, encuentros entre vecinos y una gastronomía sencilla, pero imprescindible marcan el calendario festivo de muchos pueblos y barriadas de Córdoba durante uno de los meses más esperados del año.

Para este fin de semana las citas son:

Feria de Villarrubia : Del 15 al 19 de julio

: Del 15 al 19 de julio Feria de Santa Marina (Fernán Núñez): Del 17 al 19 de julio

(Fernán Núñez): Del 17 al 19 de julio Feria de El Carmen (Alcaracejos): Del 16 al 19 de julio

(Alcaracejos): Del 16 al 19 de julio Feria de Nuestra Señora de los Ángeles (Hornachuelos): Del 16 al 19 de julio

(Hornachuelos): Del 16 al 19 de julio Feria del Carmen (Villaharta): Del 16 al 19 de julio

Víctor Castro

‘Viana a escena’

La Fundación Kutxabank presenta una nueva edición de su ciclo ‘Viana a Escena’. Una propuesta cultural que convertirá al Patio de Columnas del Palacio de Viana en un teatro al aire libre y una "alternativa de ocio única para los ciudadanos cordobeses y visitantes durante las noches de verano en la capital".

El viernes 17 de julio, noche de intriga de la mano de Contiguo Teatro y su obra Un cadáver inesperado.

Planneo es flama: cita con la música urbana

El viernes 17 de julio, a las 22.00 horas, la Plaza de la Juventud (barrio de la Fuensanta) acogerá Planneo es Flama, el festival de músicas urbanas y reguetón flamenco organizado por la Delegación de Juventud. Con el objetivo de descentralizar la cultura y llevarla a todos los barrios, esta edición llenará el Distrito Sureste de talento joven, diversidad y un ambiente seguro para disfrutar del ocio en la calle.

El cartel estará encabezado por La Cebolla y Negro Jari, referentes del género que han sorprendido a artistas como Rosalía y C. Tangana. El evento contará también con la danza urbana de DHALIA D junto a la Zona Neo Uno Urban 360º (un proyecto nacido en El Higuerón), las actuaciones de las promesas locales Yael y Sakrah, y la presentación de Yumi.

Cartel de 'Planneo es flama' / CÓRDOBA

Ken Stringfellow en la Sala Ambigú

Ken Stringfellow, artista y productor polifacético, ofrecerá un concierto en la sala Ambigú Axerquía de Córdoba dentro del Circuit Breaker Tour el próximo sábado 18 de julio a partir de las 22 horas. La Sala Ambigú viene a completar la agenda musical del fin de semana con un artista que ha sido una figura constante en el panorama de la música indie desde que formó su banda The Posies en 1988, en la primera ola de bandas que surgieron en el escenario internacional desde la legendaria escena de Seattle de aquella época. La inclinación de la banda por la composición de canciones, combinada con vocales armoniosas y melodiosas, los distinguió de la mayoría de sus compañeros del rock pesado, pero ha permitido que su música permanezca atemporal y siga ganando fans con el paso de las décadas.

Noches en la terraza del CRV

El verano de Córdoba estrenará en breve una nueva programación con la que llenar el ocio nocturno. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado este martes el ciclo Noches en la Terraza, que ha puesto en pie la empresa adjudicataria del contrato, Producciones Jiménez Padilla. Flamenco en la Terraza obtuvo un gran éxito el verano pasado entre locales y turistas, pero este año se ha dado una vuelta de tuerca a la programación ampliando la propuesta para incorporar otros tipos de música y espectáculos.

En total, el ciclo ofrecerá veinte actuaciones que se desarrollarán entre el 16 de julio y el 18 de septiembre los jueves y viernes a partir de las 22 horas. Cada espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Este viernes, 17 de julio, el espectáculo ‘Carmoneando’ con Carmen Carmona al cante, Niño Seve, a la guitarra flamenca y Richard a las palmas.

Programación de Noches en la terraza. / Córdoba

Ruta astronómica en Cerro Muriano

Este viernes 17 de julio, cita con la astronomía en Cerro Muriano con la actividad ‘El Sonido de las Estrellas’, una ruta nocturna astronómica con música y degustación de productos D.O.

Al calor del flamenco

La Posada del Potro celebra una nueva edición del ciclo Al calor del flamenco, un ciclo que reunirá a destacados artistas del cante y el baile. El programa ofrecerá un total de ocho espectáculos gratuitos que tendrán lugar todos los sábados a las 22:00 horas, consolidando este espacio histórico como un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante las noches.

El 18 de julio, cita con el cantaor Manuel Párraga, que actuará acompañado a la guitarra por Javier Santiago. A las 22.00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Festival de Priego de Córdoba

El Festival Internacional de Música Teatro y Danza de Priego cierra su 78ª edición este fin de semana como uno de los eventos más longevos del panorama escénico nacional que este año alcanza su 78ª edición.

Los encargados de cerrar la edición del ciclo escénico prieguense, el sábado 18 de julio a las 22.00 horas en el Teatro Victoria, serán Imanol Arias y María Barranco, protagonistas de la comedia Mejor no decirlo de Salomé Lelouch, con dirección de Claudio Tolcachir y producción general de Pablo Kompel y Pentación Espectáculos.