Córdoba Cinema26 repartirá 7.500 euros en premios su próxima edición, que se celebrará del 26 de noviembre al 3 de diciembre

La Semana del Cine de Córdoba Cinema26 ha hecho públicas en Festhome las bases para participar en la nueva edición del festival, que el año pasado coronó a la película Golpes de Rafael Cobo. Este año, la cita incorpora importante novedades, ofreciendo más de 7.500 euros en premios. El festival se celebrará este año del jueves 26 de noviembre al jueves 3 diciembre en la Filmoteca de Andalucía, donde tendrán lugar las proyecciones de las películas.

Según se establece en las bases, el plazo para presentar material estará abierto hasta el próximo 15 de octubre. Los largometrajes que opten a formar parte de la sección oficial deberán contar con producción española en sus créditos y se valorará positivamente la participación andaluza y que el estreno o preestreno de la cinta coincida con el festival.

Las películas que quieran participar no podrán haber sido proyectadas previamente en otros festivales, muestras, ciclos de cine o proyecciones abiertas al público en Córdoba y provincia y, en caso de haberse estrenado en salas, deben haber completado su ciclo comercial en las fechas previas a la celebración del evento.

Rafael Cobos y Daniel Pérez en la presentación de 'Golpes' en Cinema25. / CÓRDOBA

Premios para largometrajes

Según el comunicado de la organización, los largometrajes que formen parte de la sección oficial podrán optar a tres premios: el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de ficción, dotado con 3.000 euros; el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de no ficción, dotado con 2.000 euros; y el Premio del Público Martín Cañuelo, sin dotación económica.

Premios para cortometrajes

En la sección oficial, los cortometrajes deberán contar con producción española o director/directora española y tampoco se habrán podido proyectar previamente en otros festivales, muestras, ciclos de cine o proyecciones abiertas al público en la ciudad de Córdoba. En el caso de los cortometrajes, los premios son el Cervatillo de Bronce a Mejor Cortometraje, dotado con 1.500 euros; el Premio Cinema Córdoba, dotado con 1.000 euros; y el Premio Cinema Escuela.

Un jurado formado por profesionales del sector elegirá las películas ganadoras de la Sección Oficial en sus distintas categorías. El voto del público asistente a las proyecciones y un jurado formado por representantes de diferentes colectivos y asociaciones culturales de la ciudad decidirán el Premio del Público Martín Cañuelo. Los premios serán entregados en la gala de clausura del festival.