Cultura en Córdoba
Blanca Paloma, La Yegros y Queralt Lahoz: Carcabuey acogerá la quinta edición del Sonraíz del 18 al 20 de septiembre
El festival en la Subbética cordobesa apuesta por un formato de aforo limitado para fomentar la cercanía entre artistas, público y entorno rural
El festival Sonraíz celebrará su quinta edición los días 18, 19 y 20 de septiembre en Carcabuey, en la Subbética cordobesa, con una programación centrada en las músicas de raíz y en su conexión con el entorno rural. La organización ha dado a conocer el cartel definitivo de una cita que volverá a desarrollarse en cuatro espacios del municipio: el Castillo, la Fuente, la Plaza y el Monte. El festival mantiene su apuesta por un formato de aforo limitado y por una programación que combina tradición, experimentación y propuestas artísticas vinculadas a diferentes territorios y culturas.
La jornada inaugural, prevista para el viernes 18 de septiembre, contará con la actuación de TÄRA, artista ítalo-palestina que ofrecerá en Carcabuey su única fecha en España. Su propuesta combina distintas influencias culturales y un discurso marcado por la experiencia de la diáspora palestina. Ese mismo día, Vinila Von Bismark estrenará su nuevo espectáculo, La Última Sultana. El cartel se completa con Dalila, Queralt Lahoz, cuya música conecta el flamenco con el soul y el rap, y Cristina Len.
Programación del sábado 19
El sábado 19, concentrará el mayor número de actuaciones. La artista argentina La Yegros encabezará la jornada con su única fecha en Andalucía tras casi una década. Considerada una de las principales representantes internacionales de la cumbia, regresará a la comunidad con una propuesta en la que conviven tradición latinoamericana y sonidos electrónicos. También actuarán Hempress Sativa & Paolo Baldini DubFiles, en su única fecha en la Península, con una propuesta vinculada al reggae y al dub jamaicano.
La programación del sábado incluirá además la presentación del primer disco de larga duración de Blanca Paloma tras su participación en Eurovisión. A ella se sumarán Carmen Xía, Isla Kume, Jihan, Teresa Jiménez, Terrae, Las Hijas de la Cumbia y Morgana Souljah.
Lewa, el domingo 20
El festival concluirá el domingo 20 de septiembre con Lewa, el proyecto musical formado por Elísabet Iglesias y Aure Ortega. La propuesta combina handpan, voz y electrónica, con un formato íntimo en el que el silencio, la escucha y el paisaje adquieren un papel central. Sonraíz está gestionado por Rootsound y plantea una experiencia que trasciende la programación musical. El recinto y el paisaje forman parte activa de la propuesta, que se completa con un mercado, actividades gastronómicas, exposiciones y rutas por el entorno.
El programa incluye también iniciativas relacionadas con la danza, la agricultura, la enología y la vida rural. La organización mantiene el aforo limitado como uno de los rasgos distintivos del festival, con el objetivo de favorecer la cercanía entre artistas, público y territorio. Las entradas individuales para cada jornada ya están a la venta, junto con los abonos para el conjunto del festival. La programación completa y la información sobre los accesos pueden consultarse en la página oficial de Sonraíz.
Sonraíz está organizado por Rootsound y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Carcabuey, la Diputación de Córdoba, el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, la Mancomunidad de la Subbética, Fademur y Bodegas Robles
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